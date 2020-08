Moraima Gutierrez: «La gaita si gusta a las nuevas generaciones»

agosto 23, 2020 - 7:45 pm

La comunicadora social y reconocida locutora zuliana, con más de 30 años de trayectoria en la radio, Moraima Gutierrez, explicó que hoy la gaita trascendió fronteras y que se ha adaptado a la actualidad, además mencionó que la única forma de preservar la herencia cultural es enseñando la riqueza musical a los más jóvenes.

«La gaita seguirá siendo el mejor canal para que nuestro sentir sea escuchado. Como el vals, el Bambuco, el Calipso, el golpe larense o el Joropo nos permitirá elevar nuestras voces para cantar a la Navidad, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la fe, a lo que nos afecta y a lo que nos motiva a seguir adelante», aseguró Gutierrez.

Con respecto a las declaraciones de su colega locutor y gaitero Ozías Acosta sobre su punto de vista, acerca de la poca expectativa de vida que tiene este género musical actualmente, Gutierez dijo: «Difiero un poco de Ozías. La gaita si gusta a las nuevas generaciones, prueba fiel de ello es su propio hijo Betzard. Justo diría que a raíz de la diáspora la gaita comienza a abrirse caminos firmes en diferentes latitudes del mundo».

La locutora mencionó que la gaita se ha modernizado, ha tenido acompañamiento de otros instrumentos musicales y nuevos arreglos, para ella las fusiones son válidas, mientras no pierda su esencia.

Gaita sin Fronteras

La comunicadora explicó que curiosamente hoy en día, en Venezuela hay más grupos gaiteros en Caracas, Yaracuy, Barquisimeto, Trujillo, Falcón, Valencia hasta en el Oriente venezolano que en el Zulia.

«El Dr Victor Hugo Márquez dicta talleres en Madrid; hay agrupaciones ya en Chile, Argentina, en Aruba hay grupos desde hace más de 20 años; en Canadá; Panamá, entre otros», dijo.

Añadió: «Vemos japoneses tocando «Aquel zuliano» sin saber quien fue Ricardo Aguirre, a quién está dedicada la composición. Cantantes de habla hispana acompañando a Neguito Borjas a grabar tamboreras o gaitas de corte romántico. Al maestro Glen Garrido llevando a escenarios de Houston la gaita en perfecta fusión con una Orquesta Sinfónica».

Del mismo modo aseguró que diariamente se publican cover gaiteros protagonizados por jóvenes músicos y cantantes que crecieron viendo a Cepeda, Danelo, Betulio, Gladys, Lula o Ingrid. También en las redes se observan a artistas talentosos como el Pollo Brito, Huascar Barradas, C4 Trio, Jorge Polanco, entre otros grabando gaitas.

«Luis Papo Márquez músico cubano, productor, arreglista y cantante creador de «Lindo folklore» me dijo en una entrevista para LUZ Radio que la gaita tenía mucho potencial y de las expresiones venezolanas (la gaita) es una de las de mayor proyección internacional», explicó Gutierrez.

Recordó: «Justo ayer me di un gustazo viendo el video de Lindo Folklore producido por un músico cubano basado en la gaita, donde participaron adultos y más jóvenes, instrumentistas y cantantes».

¿Desaparecerá?

«Respeto la opinión del colega locutor Ozías Acosta, pero no coincido en varios de sus planteamientos. Durante mi experiencia de 10 años en Fundagraez viví de cerca con nuestros Instructores la alegría de maestros,representantes y vecinos de las comunidades que asistían a los festivales a aplaudir a sus niños y jóvenes. Esos festivales no eran un montaje, no eran ilusión, fueron reales. De allí nacieron muchas figuras de la generación actual de compositores, instrumentistas y cantantes», sentenció.

Sugirió que el trabajo de formación en las escuelas, universidades y comunidades debe tener un nuevo impulso. «Desconozco a qué nivel está en el presente o antes de la pandemia. Si no enseñamos nuestra riqueza musical a los más jóvenes, pues allí si diría que se acabaría en unos años esta herencia cultivada desde nuestros tatarabuelos», afirmó.

También aseguró que a diario en su programa «Reencuentro venezolano» recibe mensajes, llamadas, fotos, videos de niños bailando y gozando la gaita. «Eso sucede porque tienen padres responsables que alimentan en ellos su sentido de pertenencia», añadió.

Acosta argumentó que uno de los problemas que presenta la gaita es que la temática de composiciones no es atractiva para los jóvenes, sin embargo, Moraima argumentó: «las temáticas son disimiles: al amor o despecho; a la paz y a la guerra; al ambiente; a personajes; al aspecto devocional; a Venezuela; etc. Eso pasa con todas las expresiones populares del mundo».

«Hoy día pocas son las gaitas reclamos o contestatarias pues un grupo no va a invertir en recursos para grabar sin garantía de lograr su difusión a través de los medios audiovisuales del país solo sonarían fuera o por las plataformas digitales y no todo el mundo tiene acceso, ni siquiera a internet», dijo.

Obstáculos

Con respecto a los posibles obstáculos que tiene la gaita actualmente. Gutierrez dijo que en el Zulia si ha mermado la grabación de CDs, «aquí producimos en bolívares y los estudios lógicamente cobran en dólares, pues sus equipos, repuestos y tecnología es toda importada».

También mencionó que quedan pocas salas de espectáculos, y los grupos gaiteros se venían defendiendo con las fiestas privadas, cosa que este año será imposible debido a la pandemia. Además, se le suman las agrupaciones que partieron del país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

«No existen sellos discográficos desde hace ya muchos años; las giras nacionales habían mermado comenzando por el famoso Poliedro y las ferias patronales. Sin embargo, varias divisas permanecen haciendo grandes esfuerzos», afirmó.

Afirmó que las instituciones culturales necesitan reinventarse y adaptarse a los cambios para favorecer la producción musical todos los años.

Con respecto a la carrera de la gaita contra los demás géneros musicales, Gutierrez explicó:»La competencia ha sido desleal, pero no porque la gaita no reúna los elementos, sino porque los propietarios o directores de los medios le dan más espacio al reggaeton, vallenato, merengue, pop, salsa que a la gaita».

Aseguró que no se ha visto la intención de algunos administradores de frecuencias de radio y de TV de ceder mayor tiempo a lo propio. «Eso si es verdad. Pocas emisoras en el Zulia tienen la gaita o a la danza o la décima en su programación regular. Cumplen la cuota en un programa, quizá dos dedicado a la difusión de la temporada gaitera, pero no todo el año. Son pocas la que sí la radian a diario, día y noche», señaló.

Como una solución para ayudar a la difusión del patrimonio cultural zuliano, Gutierrez sugirió: «La empresa privada debería sumarse, establecer alianzas con los Gaiteros y guaracheros. Aquí se produce desde gaita, salsa, guaracha, hasta jazz. La sociedad no tiene porque vivir solo de promesas y carencias(…)necesitamos la lectura, el teatro, la danza, el cine, las marionetas, los lienzos, la fotografía y por supuesto la música».

Any Vargas

Noticia al Día