Mookie Betts igualó un récord de jonrones de Sammy Sosa

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts alcanzó el jueves su sexto juego con tres jonrones, un logro que solo otros dos peloteros han logrado en la historia de las Grandes Ligas de béisbol: el dominicano Sammy Sosa y el estadounidense Johnny Mize.

Hasta ahora, el jardinero de los Dodgers estaba empatado con otros ilustres nombres de este deporte como Alex Rodríguez, Mark McGwire, Dave Kingman, Joe Carter y el puertorriqueño Carlos Delgado.

Betts, de 27 años, consiguió sus tres cuadrangulares en la victoria por 11×2 frente a los Padres de San Diego.

Con su primer bambinazo, de dos carreras en el segundo inning, Betts dio a su equipo una ventaja parcial de 5-2. Dos innings después el exjugador de los Medias Rojas de Boston conectó otro bambinazo para sellar su partido número 17 con múltiples jonrones y el primero desde que viste el uniforme de los Dodgers.

El tercer cuadrangular de la noche lo consiguió contra el lanzador dominicano Luis Perdomo en la quinta entrada para poner el definitivo 11×2.

El pasado 22 de julio, a solo un día del inicio de la temporada de Grandes Ligas, Betts selló una renovación con los Dodgers por 12 años que, según medios estadounidenses, le reportará más de 365 millones de dólares, el segundo mayor contrato de la competición tras el del bateador Mike Trout con los Angelinos.

En ese momento, el jardinero no había debutado con los Dodgers, a donde llegó vía traspaso desde Boston en febrero.

Con los Medias Rojas, Betts conquistó la Serie Mundial de 2018 y logró el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana. También posee cuatro Guantes de Oro y ha sido seleccionado en cuatro ocasiones para el Juego de las Estrellas.

