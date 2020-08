Miguel Yajure fue ascendido a las Grandes Ligas con los Yankees

agosto 20, 2020 - 5:43 pm

Los Yankees de Nueva York anunciaron que el lanzador venezolano Miguel Yajure formará parte del equipo de Grandes Ligas a partir de este jueves 20 de agosto.

El diestro es el prospecto número 15 de los «Bombarderos del Bronx» y utilizará el número 89 en el róster.

De realizar su debut en la Gran Carpa se convertiría en el décimo venezolano que hace su primera aparición en la MLB esta temporada.

Yajure, nacido en Cabimas, tiene 22 años y su recta de cuatro costuras oscila entre las 92 y las 95 millas por hora. Asimismo, tiene al cambio resaltando como su mejor lanzamiento.

La decisión fue tomada el miércoles después del encuentro que jugaron los neoyorquinos ante los Rays de Tampa Bay. Además, el zurdo relevista Zack Britton fue enviado a la lista de lesionados por 10 días.

Following last night’s game, the @Yankees optioned INF/OF Miguel Andújar to the Alternate Site.

Prior to today’s game, the Yankees recalled RHP Ben Heller and RHP Miguel Yajure (#89) from the Alternate Site & placed LHP Zack Britton on the 10-day IL with a left hamstring strain

— Yankees PR Dept. (@YankeesPR) August 20, 2020