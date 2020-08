Miembros del PPT se apartan de actuales autoridades partidistas y piden amparo al TSJ

agosto 20, 2020 - 5:54 pm

La tarde de este jueves concurrieron ante el Tribunal Supremo de Justicia un grupo de miembros del partido Patria para Todos (PPT), quienes solicitaron un amparo constitucional «que restituya los derechos de la militancia» de esta organización.

La información fue dada a conocer por Carlos Martínez, integrante del secretariado nacional y miembro fundador del partido, quien explicó que esperan que el TSJ nombre una junta ad hoc, presidida por Ileana Medina, para que reordene y oriente la línea partidista y se restituya la democracia interna.

Se trata de la práctica aplicada de manera similar por grupos disidentes en organizaciones políticas como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.

Uzcátegui: Quieren impedir que inscribamos nuestros candidatos

Por su parte, Rafael Uzcátegui, actual secretario nacional del PPT, denunció que la diputada del PSUV, Ilenia Medina, solicita esta medida para desautorizarlo al momento de inscribir candidatos propios a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Parece que Ilenia Medina va al TSJ y quiere la protección del PSUV, y nosotros queremos advertirle al TSJ que no puede seguir prestándose para estas cosas, a las organizaciones populares hay que respetarlas y el presidente Maduro debe entender que eso no se debe hacer porque eso pone en entredicho el proceso electoral, porque no se puede intervenir a un partido en el momento en que va a inscribir las candidaturas”, manifestó.

Durante el programa Sin Duda de Unión Radio, Uzcátegui aseguró que la mayoría del PPT decidió ir a la contienda electoral con sus propios aspirantes, y no en alianza con el PSUV. “Queremos tener nuestros propios diputados y hemos decidido una alternativa popular revolucionaria con otros partidos de izquierda como el PCV”.

El PPT y el Partido Comunista de Venezuela son parte de los movimientos que se desligaron del llamado Polo Patriótico, y decidieron apartarse del madurismo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día

Con información de El Nacional