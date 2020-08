«Mi papá se robó a mi mamá», así contó Martín Elías la epopeya amorosa de Diomedes Díaz

agosto 18, 2020 - 3:53 pm

De los hijos de Diomedes Díaz el mas querido en Venezuela es Martín Elís, quien tuvo un final trágico, pero, antes tocó el cielo de la fama como su padre y se ganó el respeto de sus seguidores. Antes de fallecer, Martín Elías ofreció declaraciones para el diario https://periodicolaultima.com/ donde contó que la manera como narran el robo de Lucía Arjona (Patricia Isabel Acosta Solano) en la serie «Diomedes Díaz …El Cacique de La Junta» se ajusta a la absoluta realidad: «mi papá se robó a mi mamá», dijo el distinguido y muy apreciado vallenatero.

A continuación compartimos el contenido de la historia:

Esta Historia de amor dejó como fruto a Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías.

“Esta es mi hermosa mamá y mi papá, Él se la robó y se casaron en san Juan del cesar el 13 de septiembre de 1978 se fueron de la junta para Valledupar y se quedaron en el hotel los cardones Rubén Darío Araujo (conductor), mi papá y mi madre, después la luna de miel fue en Barranquilla la pasaron en el hotel del Prado y al regresar la fiesta del matrimonio fue en carrizal ya se habían apaciguado todos los problemas de las dos familias.

Cuenta mi mamá que al principio fue duro pues ella venia de una familia con dinero o acomodada y cuando se fue con mi papá Diomedes él no tenía nada pero después todo fue mejorando cuando comenzó a ganar dinero con sus presentaciones y éxitos musicales hasta llegar hacer muy feliz se hicieron novios en el año 73 se casaron en el 78 y se divorciaron en el año 95.

La razón del divorcio cuenta mi mamá fue porque mi papá era muy mujeriego (ja,ja,ja,ja ).

Después todo paso hacer normal mi papá se fue por su lado y mi mamá también, de esa relación mi papá le compuso y dedicó a mi mamá Patricia Acosta ( Lucía Arjona) más de 20 canciones entre ellas están estas : Bonita, sin ti, Te necesito, Te quiero mucho, El alma en un acordeón, Dos claveles, El cóndor herido, Tituló de amor, Dos claveles y muchas más.

Amo a mis padres gracias a Dios por dármelos.”

Martín Elías Díaz Acosta.

La mujer que enamoró al ‘Cacique de La Junta’ recuerda la época en que él llegó por primera vez a su casa, ubicada en el barrio La Rivería del corregimiento, con una paila en la cabeza en la que vendía bollo de mazorca y bollo de maduro. “Iba a mi casa todos los días, a las cinco de la tarde, para verme. Me agarraba la mano y me decía ‘eres mi novia’. En esa época teníamos 11 o 12 años y yo, de verlo tan ‘picarito’, me enamoré de él”.

Se hicieron novios cuando Patricia tenía 14 años. Entre su familia, Diomedes no era bien recibido, pero eso poco le importaba a ella. Patricia les causaba disgusto a sus padres con la idea de emparentar con un muchachito humilde y de origen campesino y que para rematar tenía sueños de ser cantante, lo que no le vislumbraba un futuro.