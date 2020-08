Messi tendría los días contados en el Barcelona

agosto 15, 2020 - 1:21 pm

Lionel Messi podría irse del Barcelona tras sufrir una dolorosa eliminación por tercer año consecutivo en la Liga de Campeones.

Según El Partidazo de COPE, el argentino tendría pensando dejar el club azulfrana si no hay profundidad en el plantel. Messi medita no renovar su contrato y abandonar el club en 2021 si no ve cambios significativos en la estructura del club.

Messi podría abandonar el Barcelona gratis

Cabe recordar que el «10» culé tiene una cláusula en su contrato por la que puede abandonar la entidad gratis al final de la próxima temporada.

Messi espera una reestructuración absoluta en el Barça, tras cerrar la primera temporada sin ningún título de los últimos 12 años. Esta reestructuración va más allá del entrenador o la plantilla, ya que también requiere cambios en la presidencia y la dirección deportiva del club, según Cope.

Pese a que Bartomeu sostiene que la pulga renovará, lo cierto es que los últimos fracasos del Barcelona en la Champions ante Roma, Liverpool y Bayern han hecho mella en la motivación del argentino, que está dispuesto a dejar el club de su vida.

Leo llegó en 2000 a la cantera del club azulfrana, donde jugó en las diferentes categorías, para luego debut con 16 años. El zurdo ha convertido más de 700 goles con la camiseta blaugrana.

En estos cinco años, Barcelona ganó 3 Ligas españolas, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, una Champions y un Mundial de Clubes. La suma de 10 es un relativo balance favorable ni bien se traza la línea de tiempo.

Cinco grandes de Europa quieren a Messi

El Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán estarían interesados de fichar a Messi si termina saliendo del Barcelona. El salario de Lionel oscilaría entre los 50 y los 85 millones anuales.

