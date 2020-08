«Me descuidé y ahí estaba el virus» Leonardo Villalobos contó su experiencia tras haberse contagiado de covid-19 (Videos)

agosto 18, 2020 - 11:17 am

El animador zuliano Leonardo Villalobos quien està radicado desde hace unos años en República Dominicana contó a través de su cuenta Instagran que contrajo la enfermedad y que «la pasé muy feo y fue v bastante grave».

El ex animador del programa Sábado Sensacional contó su experiencia y dejó a todos sorprendidos. «Dios me regaló una nuevas oportunidad, volví a nacer en República Dominicana, tengo MUCHOOOOOOOOO que agradecer , a Dios, a mi Chinita, a José Gregorio por fueron días Eternosssssss hospitalizado… había tomado [email protected]ón de no publicar nada pero ya los medios lo sacaron así que quiero compartirlo [email protected]ón de vida y que sirva para que los demás se cuiden y entendamos que no es un juego», escribió.

Qué si me cuide?

Como un psicópata, pero en algún momento me descuidé y ahí estaba el virus…

Qué si repite? Hasta ahora si generas los anticuerpos aparentemente NO», afirmó.

Vea los videos de su testimonio aquí:

E. García

Noticia al Día