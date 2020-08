McLaren ya no patrocinará al equipo ciclista Bahrain

agosto 26, 2020 - 12:30 pm

El constructor británico de automóviles McLaren anunció este miércoles su decisión de poner término al patrocinio del equipo ciclista Bahrain al término de la temporada 2020.

McLaren, una de las escuderías históricas de la Fórmula 1, explicó que su deseo es centrar sus esfuerzos en el automovilismo.

La formación Bahrain-Merida tomó este año el nombre de Bahrain-McLaren por una duración inicial de dos años.

El equipo del emirato, que participará en el próximo Tour de Francia, tiene como jefe de filas al escalador vasco Mikel Landa.

El británico Mark Cavendish, ganador de 30 etapas del Tour a lo largo de su carrera, también forma parte del plantel del equipo, aunque no estará presente en el Tour 2020.

#BretagneClassic ended in a reduced sprint.

Our best-placed rider @ivan_cortina crossed the line in 10th place.#RideAsOne #Top10 pic.twitter.com/VyWFP7Z8Db

— Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) August 25, 2020