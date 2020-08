Mavericks y el Jazz ponen sus series de playoffs al rojo vivo en la NBA (Videos)

agosto 20, 2020 - 10:02 am

Los Dallas Mavericks y los Utah Jazz pusieron al rojo vivo sus respectivas series de playoffs en la Conferencia Oeste al salir airosos este miércoles 19 de agosto para igualar dichas llaves a un triunfo por bando.

Con excelente ofensiva del esloveno Luka Doncic, los Mavericks vencieron a Los Ángeles Clippers con pizarra de 127-114 para igualar 1-1 la serie de primera ronda entre ambos.

Doncic estuvo efectivo en su segundo juego de playoffs en su carrera con 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, escoltado ofensivamente por el letón Kristaps Porzingis con 23 tantos y siete capturas.

Doncic, de 21 años, se había estrenado en los playoffs el lunes con 42 puntos, un récord histórico de la NBA para un debutante.

El conjunto angelino, segundo clasificado del Oeste, tuvo seis jugadores con doble dígitos. El guía ofensivo fue el astro Kawhi Leonard con la friolera de 35 puntos con 10 capturas.

28 PTS, 8 REB, 7 AST for @luka7doncic as the @dallasmavs even the series vs. LAC at 1-1! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VRee0lpwHX

— NBA (@NBA) August 20, 2020