Mavericks igualaron la serie ante Clippers con una actuación «de otro planeta» de Doncic

agosto 24, 2020 - 8:33 am

Duda hasta última hora por una lesión de tobillo, Luka Doncic firmó un triple-doble de récord y un épico triple en el último segundo para que los Dallas Mavericks vencieran el domingo a Los Ángeles Clippers e igualaran 2-2 la serie de playoffs.

Además del esloveno, otras jóvenes estrellas brillaron en esta jornada en Disney World, especialmente Donovan Mitchell (51 puntos) y Jamal Murray (50), que protagonizaron un histórico duelo de talentos en la victoria de los Utah Jazz frente a los Denver Nuggets (3-1 en la serie).

Doncic asombró a la NBA al sumar 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias para dar el triunfo a los Mavericks por 135-133 con uno de sus característicos triples desde larga distancia en el último suspiro de la prórroga.

«Cuando vi que la pelota entraba y que todo el equipo corría hacia mí, fue uno de los mejores sentimientos que he tenido como jugador», recordó.

El joven base se sobrepuso a la fuerte torcedura del tobillo izquierdo que sufrió el viernes en el tercer partido de esta primera ronda ante los Clippers, uno de los grandes favoritos al anillo, y a la ausencia de última hora de Kristaps Porzingis por dolor en la rodilla derecha.

El triple de Doncic con los Mavericks desató un torrente de reacciones en las redes sociales del universo NBA, desde LeBron James a Stephen Curry.

«BANG BANG», exclamó James en Twitter, donde su ex compañero de títulos en Miami Dwayne Wade escribió: «¡Wow! Luka, no somos dignos».

A sus 21 años, Doncic es el jugador más joven de la NBA en conseguir un triple-doble con más de 40 puntos en un juego de playoffs.

