Mavericks caen ante Clippers de Leonard y están en vilo por lesión de Doncic

agosto 22, 2020 - 9:35 am

Los Dallas Mavericks cayeron este viernes 21 de agosto ante Los Ángeles Clippers de un imponente Kawhi Leonard en la primera ronda de playoffs y tienen todas las alarmas activadas por la lesión de tobillo que sufrió su gran estrella, el base Luka Doncic.

La participación de la joya eslovena es clave para las aspiraciones de los Mavericks que, con la derrota del viernes por 130 a 122, están ahora en desventaja 1-2 ante los poderosos Clippers, uno de los grandes aspirantes al anillo en Disney World.

«No es tan malo», dijo Doncic, intentando quitarle hierro a su lesión.

«Tuve suerte de que fuera mi tobillo izquierdo y no mi derecho», afirmó el base, quien sufrió varios problemas en el tobillo derecho en los últimos años.

El base All-Star, que abandonó la cancha por su propio pie cojeando ostensiblemente, será sometido el sábado a una resonancia magnética para determinar si puede jugar el cuarto partido de la serie el domingo.

«No estoy seguro de la gravedad exacta» de la lesión, dijo el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle. «Tenemos que ver si podemos ayudarle a estar significativamente mejor para el domingo. Y si no es el domingo, posiblemente para el martes».

A cuatro minutos para el final del tercer cuarto, Doncic se dobló todo el tobillo izquierdo cuando defendía para los Mavericks una entrada a canasta de Kawhi Leonard a favor de Clippers.

El base, que ya acumulaba una estadística de triple doble (13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), se retiró cojeando a los vestuarios pero poco después retornó al banquillo.

