Maverick Viñales se llevó la pole del GP de Austria de MotoGP

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Austria de Moto GP.

Viñales, que marcha segundo en el Mundial de pilotos, fue el más veloz durante la clasificación en el circuito de Spielberg al registar un tiempo de 1:23.450.

El australiano Jack Miller (Ducati-Pramac) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), actual líder del Mundial, estarán en la primera fila junto al piloto de Yahama. Los tres pilotos estuvieron separados por solamente 87 milésimas.

The Yamahas have raised their game!!! 💪 @mvkoficial12 currently holds provisional pole ahead of @FabioQ20 ! 👊 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/7Txoej6FRO

Pole position for @mvkoficial12!!! 🔥

What a turnaround for @YamahaMotoGP as the Spaniard pips @jackmilleraus and @FabioQ20 for pole! 🏁#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ztdR5U4xo5

