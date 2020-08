Maverick Viñales saltó de su moto a más de 200 km/h tras quedarse sin frenos (Videos)

agosto 23, 2020 - 1:31 pm

El piloto español Maverick Viñales se tiró de su moto a más de 200 kilómetros por hora este domingo en el Gran Premio de Estiria de MotoGP.

Viñales perdió el control y sufrió una fuerte caída en la curva uno del circuito Red Bull Ring antes de estrellarse contra un paredón.

En la vuelta 16, el oriundo de Figueras, que marchaba 9°, se tiró de la Yamaha a unos 220 km/h, seguramente al advertir que se acrecentaban los inconvenientes con los frenos.

Maverick recalcó que se había tirado «directamente» cuando ha visto «que se ha roto el freno». Entre las causas de tal fallo, el piloto de Yamaha citó un problema de «temperatura». «Estaba detrás de Dovizioso y no me ha pasado nunca, ya que el fin de semana pasado me funcionó bien y estaba detrás de más motos y hacía más calor, pero hoy desde la vuelta cuatro me iba quedando sin frenos e iba regulando».

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

«He levantado la mano por los pilotos que venían detrás, porque yo estaba frenando demasiado pronto por estar sin frenos y he dejado descansar el freno dos o tres vueltas y me ha vuelto a coger. He hecho 24 medio y tenía a Fabio y Valentino en el punto de mira para intentar adelantarlos, pero me he quedado sin frenos. Menos mal que no había nadie delante», señaló Viñales.

Puedes leer: Miguel Oliveira se lleva victoria de infarto en el GP de Estiria de MotoGP

«Frenaba y el freno hacía tope y frenaba con el trasero. Ha habido una vez que me he colado en la curva cuatro, cuando he levantado la mano, por lo que luego he ido tranquilo, los frenos me han vuelto a coger y he pensado que se había solucionado el problema, pero de golpe, otra vez ya no había frenos», recalcó.

La moto de Maverick Viñales terminó encendida

La escena finalizó de manera espectacular, ya que mientras el piloto estaba sobre el asfalto, la moto se incendiaba tras el golpe. Maverick Viñales, quien fue llevado al hospital para mayor precaución,se repuso rápidamente y se acercó a la máquina, donde los auxiliares apagaron rápidamente el fuego.

Maverick Viñales se ha tenido que TIRAR de la moto a 230km/h porque no le iban los frenos. ¡Qué locura! pic.twitter.com/0wA1eztBuU — Diego Vos ~ Ciclismo (@diegovos_) August 23, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias