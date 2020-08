Mató a venezolana que testificó en su contra por presunta violación en EE UU

agosto 8, 2020 - 3:23 pm

Otro femicidio arropó a la mujer venezolana. Esta vez, ocurrió en Alexandría, Estados Unidos.

Según indicó el medio Fox News, el sindicado: Ibrahim Elkahlil Bouaichi, había sido señalado de violación, estrangulamiento y secuestro, por lo que el día del juicio, la venezolana, Karla Elizabeth Domínguez González, testificó en su contra.

El aberrado quedó bajo privativa de libertad, el pasado mes de diciembre del 2019, sin embargo el nueve de abril del presenta año, abogados apelaron a su libertad, debido ha que su defendido podría contagiarse coronavirus.

Autoridades concedieron la petición de los defensores, dejándolo bajo libertad pero con una fianza de 25 mil dólares por las objeciones de un fiscal, apuntó la reseña.

Bouaichi, solo tardó tres meses para encontrar a la venezolana, quien había declarado en contra. Al conseguirla, le disparó en varias oportunidades, dejándola muerta en el sitio.

La policía publicó un comunicado en el que informaba sobre la búsqueda de Bouaichi, a quien describieron como un sospechoso armado y peligroso.

Asimismo indicaron que los alguaciles federales y la policía de Alexandria había localizado y perseguido a Bouaichi en el condado de Prince George, donde chocó su vehículo y, aparentemente, se disparó. Presuntamente, se encontraba en estado grave.

En un comunicado, los abogados del sospechoso, Manuel Leiva y Frank Salvato, declararon que estaban “ciertamente entristecidos por la tragedia que ambas familias han sufrido aquí”, y que “estaban esperando el juicio”, pero la pandemia lo retrasó por varios meses y no les permitió presentar el caso.

El medio WKRN, citando a The Associated Press, detalló que el presunto violador fue a la casa de Karla Domínguez y la mató afuera de su apartamento. Agregó que la mujer era oriunda de Venezuela y no tenía familia en Estados Unidos.

NAD/ Mundo Hispánico