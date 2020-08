MÁS GASOLINA llega a Maracaibo…..!pero de contrabando¡

agosto 21, 2020 - 9:05 am

Una gran cantidad de dueños de vehículos en Maracaibo se están abasteciendo de gasolina traída por la vía del contrabando desde Colombia ante la escases de ese combustible en el país. La zona noroeste de la ciudad, en barriadas de las parroquias Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar, es donde llega la mayoría del hidrocarburo.

Cientos de contrabandista se enfrentan a la pandemia y a las autoridades militares y policiales para traer gasolina por su alta rentabilidad. Veinte litros hoy viernes tienen un valor de 20 dólares en zonas como Nueva Lucha y Cuatro Bocas del municipio Mara. A medida que el contrabando se va acercando a Maracaibo aumenta su valor de dos a tres dólares por litro.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han realizado varios decomisos. Hace una semana en el sector Las Peonías de la parroquia Idelfonso Vásquez fue hallado un camión Ford 750 con un poco más de 12 mil litros de gasolina que recién había llegado de Maicao. Hace dos días otros 5.500 litros fueron incautados durante un patrullaje de seguridad por el sector “Las Parchitas” del municipio La Guajira.

Algunos de los contrabandistas consultados por NAD y que pidieron mantener el anonimato, comentaron que ellos, antes llevaban gasolina del Zulia hacia Colombia pero ahora se “invirtieron los papeles. La traemos porque no tenemos más nada que hacer para sobrevivir y ya conocemos el sistema. Cuales vías y trochas tenemos que tomar. Cuantos dólares tenemos que pagar a algunos militares y policías que nos conseguimos en el camino y hasta cuidarse de los asaltantes de camino. Son muchos los riesgos, incluyendo la enfermedad del Coronavirus; pero si no trabajamos no comemos”.

Uno de los entrevistados afirmó que muchas veces traen personas que huyen de ese virus en Colombia y se vienen a Venezuela sin querer pasar por los puestos sanitarios. “A esa gente igual se les cobra a razón de 100 a 200 dólares, más lo que le tienen que dar a los guardias”, comentó.

Para ellos, el gobierno no va poder contener el flujo de gasolina colombiana a Venezuela mientras exista esa gran falta de combustible. “Yo creo que estamos haciendo un bien al traer la gasolina. Lo único que parece ser un inconveniente es el M……to Coranovirus ese”, finalizó diciendo uno de los “bachaqueros”.

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día