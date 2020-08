Marc Márquez seguirá fuera de los circuitos durante dos o tres meses más

agosto 22, 2020 - 1:20 pm

El español Marc Márquez, vigente campeón de MotoGP y ausente de la competición desde que sufrió un accidente en la primera carrera de esta temporada, seguirá fuera de los circuitos de «dos a tres meses» más, anunció este sábado 22 de agosto su equipo Honda, lo que compromete toda su campaña.

«El objetivo tanto de Márquez como del equipo Repsol Honda es el de regresar a la competición cuando el brazo esté totalmente recuperado. Se estima que necesitará entre dos y tres meses antes de poder subirse de nuevo» a su moto, dijo Honda en un comunicado.

La temporada terminará en principio el próximo 22 de noviembre. El seis veces campeón mundial, de 27 años, podría por lo tanto estar fuera de toda o casi toda la temporada.

Recovery continues for @MarcMarquez93, HRC and the World Champion agreeing he will return only when fully fit.

Full details: https://t.co/oWm4mm23Nk

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 22, 2020