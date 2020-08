Marc Márquez se operó de nuevo el brazo y se perderá el GP de República Checa

agosto 3, 2020 - 5:00 pm

El piloto español Marc Márquez, vigente campeón del Mundo de MotoGP, fue operado este lunes por segunda vez de la fractura del húmero de su brazo derecho, informó en un comunicado el equipo Repsol Honda.

«El piloto del equipo Repsol Honda ha sido intervenido hoy por segunda vez del húmero derecho, después de que se le haya encontrado dañada la placa de titanio por acumulación de estrés», indicó la escudería en un comunicado.

«El Dr. Xavier Mir y su equipo del Hospital Universitari Dexeus han substituido con éxito la placa de titanio y Márquez deberá ahora permanecer 48 horas antes de recibir el alta», precisó.

Márquez sufrió una fractura del húmero de su brazo derecho al caerse en el primer Gran Premio de la temporada, el de España, disputado el pasado 19 de julio en el circuito de Jerez (sur).

El piloto catalán fue operado dos días más tarde y aunque trató de tomar parte en la segunda carrera de la temporada, el GP de Andalucía disputada también en Jerez, participando en los entrenamientos libres del sábado 25 de julio, aunque finalmente no corrió al día siguiente.

El equipo Repsol Honda no precisó el tiempo que tendrá que estar de baja el mayor de los hermanos Márquez, que no ha sumado ningún punto en las dos carreras disputadas hasta el momento y se complica su objetivo de revalidar su corona.

Las dos primeras carreras las ganó el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que acumula 50 puntos en el Mundial, por los 40 del español Maverick Viñales (Yamaha). La próxima carrera se disputará este próximo fin de semana en el circuito de Brno, República Checa.

Damage to the plate fitted to his repaired right humerus has seen @MarcMarquez93 return to the operating room in Barcelona.

It was another successful operation for the World Champion who is now recovering in hospital.https://t.co/A3ExSDcumg

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 3, 2020