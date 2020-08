Maluma reabre su cuenta en Instagram y presenta su nuevo álbum «Papi Juancho»

agosto 21, 2020 - 8:07 am

Ni despechado, ni enojado, Maluma lo que está es bien Ready, y hace poco volvió a abrir su cuenta en Instagram para presentar su nuevo álbum «Papi Juancho», con el que sus seguidores se deleitaron desde tempranas horas de este viernes.

Malula en el álbum “Papi Juancho”, vuelve a sus raíces y le hace un homenaje al reguetón de barrio que tanto inspiró su carrera. Zion, Yandel, Darell, Ñejo, Dálmata, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Randy y Yomo participan en el registro.

“Papi Juancho” es un disco de muy largo aliento, porque tiene 22 canciones nuevas. ¿En qué momento tomó la decisión de contrarrestar las indicaciones de la industria actual, que acostumbró a los artistas y al público a escuchar sencillos?

Este es un disco que hice para complacer a mis seguidores, a quienes, como yo, nos gusta el reguetón. Tenía más de cincuenta canciones grabadas… y no quería dejarlas ahí, así que decidí sacarlas sin pensar en la industria. Es un álbum que yo me sentía en la obligación de regalarme también, porque en él está mi esencia, la música con la que crecí y los artistas a los que invité son los que me influenciaron. Es un disco para agradecer.

Las primeras canciones de “Papi Juancho” fueron “A.D.M.V.” Y “Hawái”, dos de las más tranquilas y románticas. ¿Fue intencional esa selección, que muestra únicamente una de las atmósferas del disco?

Son canciones muy importantes para mí. Se alejan por completo de la esencia del disco, que es puro reguetón. Es la calle en la que me he divertido, como muchos jóvenes que hemos disfrutado en Envigado, Medellín… pero tampoco las quería dejar por fuera. Además, todo lo que ha pasado con ellas en radio y en plataformas es impresionante… así que son el bonus track de Papi Juancho.

