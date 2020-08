Maite Delgado confesó porqué no extraña Venezuela

agosto 31, 2020 - 9:29 am

La conductora de tv Maite Delgado se juntó con Carolina Sandoval en el segmento Almuerzo con Caro para hablar acerca de cómo ha sido su vida desde que inició en la fama y si, ahora que está radicada en Aruba, extraña demasiado a su país y pretende regresar en algún momento.

Cuando la Venenosa cuestionó a Maite acerca de si extrañaba los momentos vividos en el Poliedro de Caracas y toda su vida en Venezuela, esta respondió que “La verdad es que no, a Venezuela no la extraño porque la llevo tatuada en el alma y en el corazón. Es lo primero que sueño cuando me acuesto y lo primero que añoro cuando me despierto, así que no tengo tiempo de extrañarla porque la llevo presente hasta en el café”.

Sobre los momentos que vivió siendo la conductora del concurso de belleza más importante del país comentó que “Los vivía plenitud y siempre supe que esa era una parte en transito en mi vida, nunca soñé con morir en los aplausos o la tarima de nadie. No basé la felicidad de mi vida en eso”.

Las respuestas de Maite Delgado a las preguntas de Carolina Sandoval están presentes desde el 1:28 del video.

El Farandi