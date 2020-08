Maduro: Cuando la Fiscalía y los tribunales ordenen la detención de Guaidó no me temblará el pulso para que se cumpla

agosto 23, 2020 - 10:40 am

El Presidente Nicolás Maduro afirmó, este domingo, que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no ha sido detenido porque «ese es un asunto de la Fiscalía y de los tribunales» pero que, cuando se decida dicha medida, no le temblará el pulso para hacer cumplir lo que dispongan las autoridades.

El mandatario responsabiliza al jefe parlamentario de la destrucción del Poder Legislativo y a la oposición venezolana, junto a Henry Ramos Allup y Julio Borges. Así lo expresó en una entrevista con el periodista Ernesto Villegas, difundida por VTV.

Maduro aseguró que «llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional, (…) el 5 de enero cuando se juramente una nueva directiva, el país va a recobrar estabilidad, paz, vamos a tener un Poder Legislativo que represente y trabaje por el país”.

Dijo que con las actuales autoridades del parlamento ha tenido mucha paciencia. «Hemos tenido que calarnos durante cinco años» una Asamblea Nacional que no responde a los intereses de la nación.

Afirmó que Juan Guaidó es «el político más detestado en los últimos 100 años de historia» y que puede seguir insistiendo en ser el presidente, pero que en el país debe prevalecer la constitucionalidad, «más allá de las estupideces de un estúpido» .

Existe la intención de asesinarme

Maduro asegura que desde que asumió el mandato existe la intención de asesinarlo y de ello responsabiliza a la oposición radical venezolana apoyada desde el exterior por los «extremistas que gobiernan la Casa Blanca y el Palacio de Nariño». Ante esto afirma no tener miedo.

«Llevo 2.725 días de acosos, manipulaciones, agresiones, no he tenido un solo día sin ataques del imperialismo y siempre me han visto con ánimos».

Ante un eventual cambio de gobierno en los Estados Unidos cree que, independientemente de que gane Trump o Biden, a Venezuela le conviene la unión nacional y que los estadounidenses, por su parte, decidan lo que tengan que decidir.

Sin embargo, considera que las relaciones con EE. UU. pueden ser sometidas a una reingeniería, por lo que estaría dispuesto a dialogar con el presidente norteamericano.

F. Reyes

