Maduro calificó de «imbéciles» a quienes dudaron de la voz de Cabello durante encuentro virtual del PSUV

Este lunes 3 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, encabezó la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que esta vez por motivos de la pandemia del COVID-19, se hizo de manera virtual a través de una videoconferencia, para coordinar estrategias a seguir en los próximos días de cara a las venideras elecciones del 6 de diciembre.

Una de las ausencias notables, fue la del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien se encuentra en estricto reposo luego de haber contraído el COVID-19, y que no se conectó a través del servicio de videollamada por supuestos problemas con la cámara de su teléfono, por lo que el pase para brindar su reporte fue vía telefónica.

Cabello, quien se encuentra convaleciente a consecuencia del coronavirus, agradeció la preocupación y los deseos por su recuperación. «Hemos estado dando una batalla en los últimos días, no nos hemos sentido solos, hemos recibido las bendiciones de nuestro pueblo».

Durante la alocución, se percibió diferente la voz de Cabello y las redes se activaron, muchos dudaron que en efecto se tratara del presidente de la ANC. Ante los comentarios, Maduro calificó de «imbéciles» a quienes especularon sobre este tema.

“Aquí hay problemitas con el sonido. Los escuálidos están diciendo que el que está hablando no es Diosdado. Son unos imbéciles. ¿Quién es entonces: Guaidó, Leopoldo López, Ramos Allup?”, expresó el jefe de Estado.

Finalizada la transmisión, a través de Twitter, Cabello señaló: «Qué feliz me siento, la fuerza de nuestro pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes, regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del pueblo no lo cambio por nada».

Diosdado Cabello se convirtió en tendencia en Twitter de inmediato ocupando el primer lugar con más de 32 mil trinos, que dudaban y cuestionaban la voz escuchada durante esta reunión.

#AUDIO 📞 | Primer vicepresidente del PSUV, @dcabellor: Están activadas las (UBCH) Unidades de Batalla Bolívar-Chávez como se activaron el 30 de abril, el día del Golpe de Estado#RegresoSeguroALaPatria pic.twitter.com/aNMAMuuWTL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 3, 2020

Según ellos, Diosdado es el que habla…juzgue usted esa voz pic.twitter.com/xrnLkRTyzP — Marcos G Morin Aguirre (@Mmorin_informa) August 3, 2020

Esa no es la voz de Diosdado. Qué está haciendo esta gente? — @AlexaGómez2000 (@alexagomez2000) August 3, 2020

El régimen es tan balurdo , que ni siquiera un doble bueno de Diosdado pudieron encontrar. Hubiesen contratado a mi @DavidComedia 🤣🤣 #NoEmpujenQueEsPeor pic.twitter.com/QCktqXqwP3 — @AlexaGómez2000 (@alexagomez2000) August 3, 2020

Dice @NicolasMaduro que Diosdado Cabello está pendiente de todo y que mantienen comunicación.Dice que no pudo conectar la cámara pero que se comunicará por teléfono. Se escucha una voz disfónica que atribuyen al 1er Vicepdte del PSUV. Dice que está dando una batalla por su salud — Osmary Hernandez (@osmarycnn) August 3, 2020

Dice @NicolasMaduro que “Son unos imbéciles los que dicen que no es Diosdado el que está hablando” — Osmary Hernandez (@osmarycnn) August 3, 2020

No es Diosdado. Primero : tono y Segundo : palabras que nunca usa. Habla demasiado rápido . Ese jamás es Diosdado — Samir (@SamirZallouha) August 3, 2020

Ni siquiera es modulador de voz porque hay bastantes. Es el léxico y las pausas al hablar. Diosdado no es. ¿Ahora si pusieron a hablar otro por qué no lo dicen? Que está afónico y ni puede hablar quizás. Pero el susto y rabia que le dió a Maduro si eran reales y expresivas — Samir (@SamirZallouha) August 3, 2020

