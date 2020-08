Luka Doncic hizo historia en la NBA con un triple-doble

El base esloveno Luka Doncic consiguió este martes un gigantesco triple-doble con 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en una victoria en la prórroga de Dallas Mavericks.

A sus 21 años y 158 días, Doncic es el jugador más joven en la historia de la NBA en acumular en un partido más de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias. Otras figuras en lograr esa marca son los legendarios Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson y el serbio Nikola Jokic, actual pívot de los Denver Nuggets.

The youngest player in @nba history to have 30+ points, 20+ rebounds & 10+ assists in a single game.

Casual.#MFFL | @modeloUSA | @luka7doncic pic.twitter.com/toRAXmQGn6

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 4, 2020