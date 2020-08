¿Los padres odian a sus hijos? Un psicólogo explica cómo identificar y sobrellevar esta situación

agosto 18, 2020 - 1:04 pm

Todos aceptan que los hijos pueden odiar a sus padres, pero que los padres odian a sus hijos resulta impensable en nuestra sociedad, pero sí es posible

Ha causado mucho revuelo la respuesta de El Puma en una entrevista sobre sus hijas y todo lo que ha conllevado. Ante ello es de saber que el amor y el odio son sentimientos ambivalentes que comparten los mismos circuitos cerebrales. Ese es el fundamento de los estudios realizados por psicólogo británico Simon Baron-Cohen, especialista en empatía y crueldad. Para él, el amor y el odio transitan por la misma vía, pero en distintas direcciones, y el choque entre ambas es inevitable.

Baron sostiene que el odio a los hijos existe, por mucho que la tradición milenaria nos indique lo contrario. Tal como en una relación de pareja amar profundamente a alguien provoca mucha felicidad y sin embargo nos puede ocasionar mucha frustración cuando no se recibe lo que esperamos a cambio, lo mismo ocurre con los padres e hijos.

Cuando se habla de la relación de un padre o madre con sus hijos, es normal que haya ‘odios’ pasajeros que no dejan huella ni consecuencias, pero el problema es cuando este sentimiento se presenta de forma crónica, solo que reconocerlo en público es considerado casi una agresión.

Padres odian a sus hijos, hijos odian a sus padres

Estos sentimientos por lo general ocasionan que los progenitores se sientan culpables y alberguen sentimientos negativos, que vienen desprendidos desde el momento en el que ellos nacen, pues recogen una serie de variables que simplemente quedaron pendientes y que se representan en: envidia, frustración y decepción.

Los padres idealizan a los hijos, pero sucede que a veces éstos no son lo que ellos esperaban, pues algunos buscan proyectar en ellos los anhelos propios: lo que no me gusta de mí quiero cambiarlo en ti, generando un sentimiento de decepción y que en algunos casos al ser tan exigente provocan ansiedad y otro estado muy ligado a la misma decepción que es la depresión en sus hijos.

En algunos casos los padres quisieran intercambiar posición con sus hijos y tener todo un futuro por delante, y aunque suene frio no es otra cosa que envidia, pero ante ello el psicoanalista Stephen Grosz afirma en su libro ‘La mujer que no quería amar’ que “Esta envidia es inconsciente, furtiva, resistente a ser investigada y corroborada…, cuando envidiamos a nuestros hijos nos engañamos a nosotros mismos, tenemos un concepto demasiado bajo de ellos y demasiado alto de nosotros”.

«Creo que los padres también odian a sus hijos. Lo que pasa es que no es lícito decirlo», afirma Pilar Quintana, autora de la novela «La perra», Pues parece que este sentimiento suele estar oculto en aquellos padres que tienen la necesidad de ser los únicos que den consejos a sus hijos, o bien, se encargan de bajar sus aspiraciones.

Se piensa que con la llegada de un hijo todo será felicidad, pero con ello también aparecen los desvelos y el poco tiempo libre, agotando y sacando de quicio a los padres, generando la frustración. En otro caso está cuando el hijo se alía con uno de los padres creando una especie de abandono emocional en el otro.

Un paso a la reconciliación

Puede sonar cliché, pero una de las formas más eficaces para evitar el odio es la comunicación con los hijos. De esa forma puedes expresarles lo que sientes, lo que te molesta y el por qué, sin faltarles al respeto o perder la paciencia, esa es una base sólida para una mejor relación con tus hijos. Reconocer la existencia de estos sentimientos y así poder cambiarlos, además de aprender a expresar lo que sentimos sin lastimar o dañar al otro.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día