Los Heat arrancan ganando 1-0 a Bucks en semifinales del Este

agosto 31, 2020 - 10:06 pm

Con 40 puntos de Jimmy Butler y una excepcional defensa sobre Giannis Antetokounmpo, los Miami Heat dieron el primer golpe en las semifinales de la Conferencia Este al derrotar este lunes 31 de agosto a los Milwaukee Bucks por 115 a 104.

El escolta Jimmy Butler lideró el triunfo de Miami sobre la cancha sin espectadores del complejo ESPN World Wide of Sports, ubicado en Disney World, con 40 puntos, su récord personal en playoffs.

El base esloveno Goran Dragic también fue fundamental en el triunfo de los de Florida con 27 puntos y 5 asistencias.

Antetokounmpo, que había promediado 30,6 puntos en la primera ronda ante los Orlando Magic, se quedó en 18 puntos con 10 rebotes y 9 asistencias después de ser sometido a una férrea defensa por los Heat, especialmente a cargo de Bam Adebayo.

El pívot, además, sumó 12 puntos y 17 rebotes en una excelente actuación de conjunto, que llegaba al partido con más descanso después de haber finiquitado por 4-0 su serie ante los Indiana Pacers.

Jimmy Butler erupts for an #NBAPlayoffs career-high 40 PTS (27 in 2nd half) to lead the @MiamiHEAT to a 1-0 series lead! #Drop40 #WholeNewGame

Game 2 ⏩ Wed. (9/2) at 6:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/dwZvcwhl9Y

— NBA (@NBA) September 1, 2020