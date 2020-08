Los Avengers se despiden de Chadwick Boseman, la “Pantera Negra”

agosto 29, 2020 - 10:45 am

El actor Chadwick Boseman, conocido como Pantera Negra dentro del Universo de Marvel murió a causa del cáncer de colon a los 43 años.

Tras conocerse la muerte de Chadwick Boseman, a través de sus redes sociales el mundo conmocionó, y con él todo el universo de superhéroes y actores que entretuvieron junto a él a millones de personas en el mundo.

MARVEL Y DC Comics

‘Pantera Negra’ fue un éxito de taquilla que con una recaudación de 1300 millones de dólares a nivel mundial y es considerada una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel, que ya había anunciado una segunda entrega de esta saga que debía llegar a las salas el 5 de mayo del 2022, pero por ahora manifestaron sus condolencias “Nuestros corazones están rotos y con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz”, se publicó en la cuenta de Instagram de MARVEL.

DC Comics también hizo lo propio, y lamentó el deceso de “Rey de Wakanda” en su Isntagram: “Para un héroe que trasciende universos. Wakanda por siempre. Descansa en Poder Chadwick”.

Los Avengers

Los actores que han tomado parte de las diferentes producciones de MARVEL Studios también expresaron su respeto a la memoria de Chadwick Boseman, con quien compartieron sets cinematográficos.

“Todo lo que tengo que decir es que las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas por la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando. Señor te amo. Descansa en el poder, Rey”, escribió en su Twitter Mark Ruffalo, actor que le da vida a Hulk.

Por su parte Brie Larson, Capitana MARVEL, también se sumó al duelo: “Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Quien representó mucho más que él mismo. Quien se tomó el tiempo para ver realmente cómo lo estaba haciendo y me dio palabras de aliento cuando me sentía insegura. Me siento honrada de tener los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Te extrañaremos y nunca lo olvidaremos. Descansa en el poder y en paz mi amigo”, escribió la actriz en su Instagram.

Capitán America, Chris Evans, se despidió a través de un tuit que acompañó con dos fotografías junto a Chadwick Boseman “Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en poder, Rey”.

Del mismo modo, Chris Hemsworth Thor también envió su mensaje, comentando que lo consideraba “genuino”: “Voy a extrañarte amigo. Es absolutamente devastador. Una de las pocas personas genuinas que he conocido. Envío amor y aliento a la familia. Descansa en paz”.

A su vez Tom Holland Spiderman sumó sus palabras de despedida: “Chadwick, tú fuiste más un héroe fuera de la pantalla que en ella. Un modelo a seguir no solo para mí en el set, sino para millones en el mundo entero. Trajiste alegría y felicidad a muchos y estoy feliz de que te pude considerar un amigo. Descansa en paz Chadwick”.

Una de las despedidas más emotivas fue la de Angela Basset, la Reina Madre de Wakanda en Pantera Negra, quien además tenía un vinculo muy especial con Chadwick Boseman.

“Estaba destinado a que Chadwick y yo estuviéramos conectados, que fuéramos familia. Pero lo que muchos no saben es que nuestra historia comenzó mucho antes de su histórico giro como Black Panther. Durante la fiesta de estreno de Black Panther, Chadwick me recordó algo. Susurró que cuando recibí mi título honorífico de la Universidad de Howard, su alma mater. Él era el estudiante asignado para acompañarme ese día. ¡Y aquí estábamos, años después, como amigos y colegas, disfrutando de la noche más gloriosa de mi vida! Pasamos semanas preparándonos, trabajando, sentados uno al lado del otro todas las mañanas en sillas de maquillaje, preparándonos para el día juntos como madre e hijo. Me honra que disfrutamos de esa experiencia de círculo completo. La dedicación de este joven fue impresionante, su sonrisa contagiosa, su talento irreal. Así que rindo homenaje a un espíritu hermoso, a un artista consumado, a un hermano con alma … ‘no estás muerto, sino que has volado lejos’. Todo lo que poseías, Chadwick, lo diste libremente. Descansa ahora, dulce príncipe. Wakanda por siempre”. Escribió la actriz en su Instagram.

Chadwick Boseman interpretó a «Pantera Negra» en varias películas del popular universo cinematográfico de MARVEL: «Captain America: Civil War» (2016), «Black Panther» (2018), «Avengers: Infinity War» (2018) y «Avengers: Endgame» (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.

WAKANDA POR SIEMPRE

