Los abuelos llevan la delantera en la cama, algunos jóvenes prefieren el sexo virtual

“El delicioso” así le llaman en las redes sociales -especialmente Twitter- al coito, sexo o encuentro íntimo. De acuerdo a la mayor de las manifestaciones en las redes sociales la ausencia o escasez de placer en plural es desde hace mucho antes de la cuarentena, y esta sirvió como la pared contra la cual chocaron al darse cuenta que han invertido más tiempo en “cortar la paja del monte que en sembrar”.

Tras la historia de Hattie Retroage, una mujer de 82 años que asegura tener sexo al menos tres veces por semana y la del español Horacio Arias Terrón de 75 años quien hace lo mismo, pero cuatro veces por semana, y que además asegura que no más para no perder energías, surgen las interrogantes ¿Por qué el caballo viejo disfruta más de la sabana que los potros?

¿Qué pasa con los millennials y la generación Z?

Antes las personas se encontraban dentro de su casa con su pareja y por lo general no había un aparato tecnológico que les separara, la televisión no estaba frente a la cama, se metían juntos bajo la sabana y había tiempo de reposo y conversación

En la actualidad los jóvenes tienen menos relaciones sexuales que nuestros abuelos. Las nuevas tecnologías influyen tremendamente y han modificado el concepto inclinándose más por el sexo digital a través de video llamadas o fotografías, que en tener contacto físico.

La solteros versus los casados

Todo parece indicar que por la misma independencia la cual les da la libertad de estar con quien gusten, en el caso de los solteros, se inclinen más por la calidad que la cantidad o porque, pese a tener deseo sexual, no encuentren con quien. Muy diferente al caso de los casados, quienes tienen todo a disposición un lugar y una persona con la confianza para ir directo al grano.

“En mi casa la caliente es mi mujer, y no es que yo sea tímido, sino que ella es la que más busca guerra. Con ella tengo todo lo que quiera, esa es bruja porque supo cómo engancharme. Yo no sé qué voy a hacer cuando ya no se pueda aquello”, dijo entre risas Ramón Hernández.

Mas porno que otra cosa

La tendencia a mirar y mirar a otros tras una pantalla puede afectar, pues según neurocientíficos para algunas personas el consumo excesivo de pornografía puede reacondicionar los circuitos de activación del cerebro, haciendo que les excite más lo que ven a través del ordenador que en la vida real.

“Hace años pasé un susto con una ETS, no tenía una pareja estable y pues me aventuré y pasó. Al recuperarme preferí quedarme casi que, en celibato, por así decirlo, solo me masturbo viendo porno… sí me hace falta, pero ya me acostumbré a esto y prefiero hacerlo yo misma. Estoy esperando que acabe la cuarentena para ir a comprar un consolador nuevo”, dijo Andrea, a quien llamamos de esa forma pues prefirió el anonimato. A sus 37 años solo hace eso cuando quiere intimar, masturbarse.

Depresión, medicamentos y cansancio

La depresión, y los medicamentos que se recetan a los que la padecen, reducen casi al completo el deseo sexual, pues bajan drásticamente la libido. El cansancio del día, el estrés que esto genera apunta directamente a no intentar complacerse y hacerlo con la pareja. Ante esto y los quebrantos que deja el día, algunos recomiendan hacerlo al despertar, es decir “el mañanero”.

El deseo no ha decaído, sino que algunas personas prefieren otras maneras de conseguir placer menos expuestas. Y con ello se pierden los coqueteos y los besos, para ahorrarse los desengaños y el mal de amores, que, no obstante, son etapas fundamentales en el desarrollo personal.

Lo importante es expandir y explorarse tanto individual como dualmente sin restricciones y consensuado, dicen que es el secreto para que se mantenga viva la llama.

