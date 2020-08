Los 51 puntos de Lillard guiaron a los Trail Blazers a la victoria

agosto 10, 2020 - 12:11 pm

Damian Lillard anotó 51 puntos para guiar a los Trail Blazers de Portland a la victoria por 124-121 ante los 76ers de Filadelfia el domingo 10 de agosto, después de una desilusionante actuación la noche anterior.

Fue una tarde de redención para el escolta estelar, que el sábado falló un par de tiros libres a 18,6 segundos del final y un triple con 9,5 restantes en la derrota 122-117 frente a los Clippers de Los Ángeles.

Con este triunfo, Portland se acercó a medio juego de Memphis por el octavo boleto en la Conferencia Oeste. Los Trail Blazers aumentaron sus posibilidades de clasificar a la serie de playoffs, que iniciará el sábado 15 de agosto.

Por su parte, los 76ers perdieron mucho más que un partido. El pivote All-Star Joel Embiid abandonó el duelo en el primer cuarto debido a una lesión de tobillo izquierdo, de acuerdo con el equipo, y no regresó.

