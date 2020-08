Lewis Hamilton se adjudicó con récord la pole position del GP de Gran Bretaña

agosto 1, 2020 - 10:22 am

El británico Lewis Hamilton voló este sábado con su Mercedes, para lograr la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña con récord incluido.

El inglés arrasó en la clasificación en el circuido de Silverstone al conseguir un tiempo de 1.24.303, siendo un nuevo récord en la pista.

Hamilton sumó su pole número 91 de su carrera en la Fórmula Uno, y siete en el Gran Premio de Gran Bretaña. «Ha sido una clasificación emocionante», expresó el piloto de Mercedes, que saldrá este domingo desde la posición de privilegio.

“Valtteri me estaba empujando hasta el final. Fue una verdadera lucha por ahí», comentó el inglés. «Tuvimos ese giro. Estaba luchando en la primera sección. Me las arreglé para componerme. La primera vuelta de Q3 fue limpia y la segunda fue aún mejor», agregó.

Su compañero de escudería Valtteri Bottas fue su escota a tres décimas, mientras que el holandés Max Verstappen (Red Bulls) y el monegasco Charles Leclerc estarán en la segunda línea.

Puedes leer: Llegó el Covid-19 a la Fórmula 1: Sergio «Checo» Pérez dio positivo

«Fue una calificación bastante buena hasta la Q3, cuando comencé a moverme un poco con la parte trasera»,señaló el filandés sobre la clasificación. «Lewis encontró un poco más que yo y merecía la pole. Logró ganar la P2 el año pasado, así que espero tener oportunidades mañana», anexó.

Career pole No. 9️⃣1️⃣ for Lewis Hamilton 💪

Mercedes' 8️⃣th consecutive pole at Silverstone – an all-time F1 record for any track! 🔥 #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020