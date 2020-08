Lewis Hamilton se adjudica la pole del GP de Bélgica

agosto 29, 2020 - 11:31 am

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró este sábado la pole position del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps.

En la sesión de clasificación, Hamilton superó a su compañero finlandés Valtteri Bottas -por medio segundo- y a dos pilotos que fueron compañeros en el pasado, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Daniel Ricciardo (Renault).

Un año después de haber logrado en el mimo circuito las dos primeras plazas de la parrilla y la victoria en carrera de la mano de Charles Leclerc, el escenario es radicalmente diferente para Ferrari, que está realizando una decepcionante temporada: el monegasco marcó el 13º mejor tiempo y su compañero alemán Sebastian Vettel el 14º.

La tercera línea será para el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y para el francés Esteban Ocon (Renault); la cuarta para el español Carlos Sainz Jr (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

El inglés saldrá de primero en la parrilla de largada este domingo en la carrera del GP de Bélgica tras registrar un tiempo de 1’41.252. «“Hoy ha sido una sesión mu limpia, cada vuelta iba mejorando una tras otra. Es una pole especial para mí», confesó el primer piloto negro de la historia de la F1.

