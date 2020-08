Lewis Hamilton le dedicó su pole a Chadwick Boseman

agosto 29, 2020 - 12:54 pm

Lewis Hamilton le hizo un merecido homenaje al actor estadounidense Chadwick Boseman, quien murió el viernes a causa de un cáncer de colon.

El británico se llevó este sábado la pole del Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno tras lograr la vuelta más rápida durante la clasificación en el Spa-Francorchamps con un tiempo de 1’41.252.

«Quiero dedicar este poste a Chadwick. Lo que logró y el legado que dejó es increíble para mí. Ha inspirado a toda una generación de jóvenes negros y mujeres y les ha proporcionado un verdadero superhéroe al que admirar», expresó el piloto de Mercedes en su Twitter.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2020