«La oposición está infiltrada, teníamos al enemigo en el propio patio»: Ledezma tras reunirse con Guaidó (+Video)

agosto 27, 2020 - 11:27 am

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, habló sobre su encuentro virtual con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estimó que éste era necesario para corregir fallas de comunicación, y defender la «unidad» para alcanzar los objetivos que desde la oposición se han planteado.

A su juicio estos planes sólo podrán concretarse, cuando Nicolás Maduro salga del poder. Cuestionó los pasos en falsos que ha dado Guaidó en referencia a conformar un equipo sin advertir a los involucrados, por eso el rechazo sufrido por Thaís Peñalver.

Sus declaraciones fueron ofrecidas a través del programa «24 Horas», moderado por el periodista Napoleón Bravo. Aseguró que es necesario hacer una autocrítica. «Hay que recoger los vidrios y la manera de recoger los vidrios y de poder evitar que te cortes mientras avances con ese reguero de vidrios rotos en el suelo es que tengas una autocrítica y si no haces autocrítica no vas a rectificar».

Aseguró que de no hacerse esto se podrá cambiar de la MUD al Frente Amplio o al Pacto Unitario, pero detrás de bastidores habrá los mismos errores.

Ledezma mencionó que una de las sugerencias hechas a Guaidó, es rodearse de los mejores y no limitarse, sobre todo para alguien que no tiene la experiencia política, por lo que debe dejarse ayudar, pues no podrá con la carga, que es bastante pesada.

Lea también: Guaidó reitera llamado a un pacto unitario y designa equipo de enlace con diversos sectores (+Video)

En cuanto a la unidad, dijo que si ésta sigue secuestrada por un grupo de «cuatro factores», esto no favorece al entorno de Guaidó, entre esos factores mencionó a Henry Ramos Allup de Acción Democrática, partido que en estos momentos presenta graves conflictos. También hizo referencia a las discrepancias dentro de Primera Justicia, encabezadas por Henrique Capriles, a quien aseguró no se puede tratar como cualquier persona, luego de haber sido dos veces candidato presidencial «en buena lid» y quien cometió el error político de desactivar la marcha política del 2013, dos veces gobernador de Miranda y alcalde de Baruta.

Argumento que cada una de estas situaciones trae algunos desajustes, como la renuncia del presidente de la junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela y recalcó que la «Agenda» propuesta no se ha logrado, por eso es necesario que se reúna con otros actores políticos.

Ledezma mencionó que Guaidó escuchó de manera paciente las recomendaciones y reconoció que hay que hacer ajustes y cuidar todas las instancias, además de mencionar que hay infiltrados dentro de la oposición. «Es evidente que tenemos un infiltrado, ahí hay gente que va a las reuniones y se plantea una línea estratégica y el primero que lo sabe es Maduro, porque estamos infiltrados, está tan demostrado esto que estoy diciendo, que teníamos al enemigo en el propio patio».

En su explicación señaló que esto se ha demostrado tras las divisiones en las fracciones políticas y los que se han robado los símbolos de los partidos políticos. «¿Quién se los robó Nicolás Maduro?, no, el buscó en ese criadero de alacranes…, y esos alacranes son ahora los que está boicoteando al gobierno de transición…, es tos son los voceros de la MUD viculados con la mesa del diálogo, a nivel internacional.

El exalcalde puntualizó que algunas de las propuestas hechas por Guaidó lo complacieron, pero estas no se pueden revelar, en cuanto a medidas que se aplicarán próximamente y que el respalda plenamente y hay otras que están en su libreta, «conscientes de que solos no podemos», pero reiteró que no basta con decirlo: «Hay que hacer las diligencias.

Acá el video completo de la entrevista.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día