Las primeras fotos de Mya Michelle, la hija de Nacho y Melany Mille

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho y su actual pareja la periodista Melany Mille, revelaron una imagen de su pequeña hija Mya Michelle.

En una entrevista exclusiva para la Revista Hola, Nacho reveló detalles sobre el nacimiento de su pequeña hija.

«Lo que más me impactó de ese primer momento fue que estaba dentro del quirófano y la bebé nació como muy limpiecita y finita. Los bebés nacen algo hinchados y ella había nacido finita, como si ya estuviera sin esa hinchazón y se veía tan linda con esa piel tan lozana y blanquita, bonita, brillaba«, dijo sobre el primer momento en que vio a Mya.

Asimismo, indicó que han decidido mantener a su bebé lejos de las redes sociales, debido a toda la polémica que se generó por su separación de Inger Devera.

“Hemos decidido no mostrar a nuestra hija, que no es lo mismo que ocultar a nuestra hija, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, porque algún aprendizaje me tuvo que haber quedado a mi de eso», dijo el cantante.

Sin embargo, reveló lo que sería las primeras foto de su pequeña, en una se le puede ver su cabello y en otra un hermoso piecito.

