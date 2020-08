Las cajas Clap llegan fallas a las familias venezolanas

agosto 30, 2020 - 11:47 am

Para nadie es un secreto que la distribución del clap no funciona a la perfección. Muchas familias no reciben el beneficio y a otras simplemente las cajas o bolsas les llegan fallas. Amas de casa denuncian en varios sectores del país que las bolsas o cajas clap llegan sin la leche, sin el aceite, sin el azúcar y sin los enlatados.

Rosario Medina, habitante del municipio San Francisco en el Zulia explicó que su caja llega pero solo trae harina, pasta y arroz. «Creo que le sacan los productos porque al principio venía completa. Desde hace un tiempo para acá, dejó de venir la leche, el azúcar, los enlatados y el aceite».

A Antonia García en la parroquia Manuel Dagnino del municipio Maracaibo no le llega el clap, detalló que está recién mudada y no recibe el clap porque solo le llega a la dueña de la casa donde está alquilada. «Siempre me dicen que es una caja por familia y resulta que yo también me alimento, pero nunca me llega porque vivo en casa ajena. Creo que debe haber una solución para quienes no tenemos residencia fija», contó.

Luis González, en la parroquia Cecilio Acosta contó que la caja le llega abierta y que siempre le sacan los productos. «A veces me faltan los granos y el aceite. La leche y los enlatados nunca los he visto. Lo que si sobra es arroz y pasta», dijo.

Mariela Perozo, habitante de Sabaneta, parroquia Manuel Dagnino detalló que su caja clap siempre llega falla, nunca trae harina, ni aceite y menos la leche. «Yo pienso que esas cajas vienen completas, solo que un grupito mal intencionado las abre y les saca los productos, muchas veces lo hacen para revenderlos», denunció.

En el estado Falcón María Faría refirió que a ellos les venden las bolsas y cajas clap muy costosas y también les faltan algunos productos. Faría que habita en la parroquia Mauroa, dijo que la distribución de las bolsas pueden demorar hasta dos meses y cuando llega, cambian los precios y lo más triste es que nunca llega la leche, el azúcar y los enlatados», denunció.

