Las 24 Horas de Le Mans se celebrarán sin público por la pandemia

agosto 10, 2020 - 9:37 am

Las 24 Horas de Le Mans se disputarán sin público el 19 y 20 de septiembre, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, anunció este lunes 11 de agosto en un comunicado el Automobile Club de l’Ouest (ACO).

«Aunque se plantearon muchas soluciones para organizar la edición 88 de las 24 Horas de Le Mans, el próximo septiembre, en presencia de un número limitado de público en el lugar, el ACO y la prefectura de Sarthe, en colaboración con expertos de la situación sanitaria, anuncian hoy la celebración de la prueba sin público, el 19 y 20 de septiembre», explicó el ACO.

The 24 Hours of Le Mans will be raced on 19-20 September 2020 behind closed doors.

➡️ https://t.co/SuArZiMkzj#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/VXUrTZkPZB

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 10, 2020