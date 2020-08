La pole 92 de Lewis Hamilton en la F1 al conseguirla en el GP de España

agosto 15, 2020 - 10:53 am

Una nueva pole position en la Fórmula Uno sumó el británico Lewis Hamilton este sábado en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Hamilton se quedó con la clasificación del Gran Premio de España por quinta vez en su carrera. El líder del Mundial voló con su Mercedes en la pista de Barcelona, para detener el crono en 1’15″584 en la tercera ronda de clasificación.

«No pude ir más rápido en mi segunda vuelta. La primera fue decente, lo que afortunadamente hizo el trabajo», dijo Hamilton.

El inglés compartirá la primera línea con su compañero, Valtteri Bottas, quien quedó a 59 milésimas de Lewis. La escuadería Mercedes ha ganado las seis poles en el 2020, cuatro Hamilton y dos Bottas.

A 5️⃣th pole at @Circuitcat_eng! 💪

Can @LewisHamilton covert it to a 5️⃣th win in Barcelona on Sunday? 🤔 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/4F80ot3x2J

— Formula 1 (@F1) August 15, 2020