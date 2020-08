La periodista Pati Chapoy revela dónde está la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri

agosto 30, 2020 - 4:33 pm

Luis Miguel tiene decenas de detalles que lo hacen la figura mundial que es. El cantante se ha ganado el reconocimiento a partir de su gran trabajo en la música, pero por supuesto que también ha influido mucho la historia con la que ha cargado desde muy pequeño. Sí, la fama que alcanzó también se ha debido a cómo fueron sus inicios, en el que su padre Luisito Rey lo alentaba o presionaba para mejorar y en el que su madre Marcela Basteri desapareció de manera misteriosa.

¿Cómo fue la vida del ‘Sol de México’ pese al éxito que ha tenido en la música a lo largo de su carrera? Muy dura. Desde muy joven tuvo que convivir con la repentina desaparición de su madre, quien fue vista por última vez antes de subirse a un avión con destino a Madrid (España).

El compositor ha estado años y años tratando de dar con el paradero de su madre. De hecho, se conoció que contrató un grupo de especialistas para tratar de encontrarla. Sin embargo, las respuestas -al menos para el público y sus fans- nunca estuvieron. Hasta el momento…

En las últimas horas, el actor Andrés García comentó que la madre de Luis Miguel fue asesinada por Luisito Rey, padre del cantante. Y como si fuera poco, la periodista Pati Chapoy dio su versión, durante el programa Ventaneando, acerca del paradero de Marcela Basteri.

Lea también: Los 18 filmes que compiten en el Festival de Venecia

Qué fue lo que dijo Chapoy -periodista de espectáculos- al respecto: “Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”.

¿Entonces? ¿Durante todos estos años el secreto se mantuvo en familia? Esto dijo Chapoy: “Obviamente, el papel donde dice dónde se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri, lo tienen los hijos”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Spoiler. Bolavip