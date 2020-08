La NBA se quedó sin playoffs por segundo día consecutivo

agosto 27, 2020 - 9:55 pm

Una protesta sin precedente se dio por segundo día consecutivo cuando los jugadores de la NBA obligaron a posponer los partidos de los playoffs este jueves 27 de agosto, al igual que se había hecho el miércoles.

Sin embargo, los basquetbolistas prometieron que concluirán la postemporada, incluso en momentos en que deben lidiar con sus emociones y con sus deseos de fomentar un cambio en sus comunidades.

Por ahora, las canchas de basquetbol en la “burbuja” de Disney World permanecen sin acción, así como algunos estadios de la MLB y la MLS, donde los deportistas se abstuvieron de jugar.

Siguen molestos y conmocionados, luego que Jacob Blake, un ciudadano negro, fue herido gravemente a tiros por la policía en Kenosha, Wisconsin. Los jugadores de la NBA llegaron a contemplar la posibilidad de no jugar en el resto de la postemporada y de marcharse de la burbuja.

Al final, decidieron el jueves que deseaban continuar, dijo una persona enterada de los detalles, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha emitido un anuncio oficial”.

“Evidentemente estamos de acuerdo en que, juguemos o no, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para generar un cambio, y todavía tenemos que hacer nuestra parte en la comunidad”, dijo Michael Carter-Williams, base de Orlando, durante una entrevista en video con un ejecutivo de relaciones públicas del Magic.

Desde luego que no es fácil, en vista de todo lo que está ocurriendo, pero pienso que, si podemos salir, hacer lo mejor posible y tener también una lista de cosas que queramos lograr, todo se completará”.

La NBA decidió posponer tres partidos el jueves. Un día antes, se habían aplazado otros tres. Mike Bass, portavoz de la NBA, dijo que la liga confiaba en reanudar la actividad el viernes o sábado.

Las giras de tenis habían decidido ya que harían una pausa el jueves en el torneo Western & Southern Open que se realiza en Nueva York. Varios equipos de la NFL cancelaron sus prácticas. La NHL, liga de hockey sobre hielo, pospuso dos noches de partidos de playoffs.

Una segunda noche de encuentros de la WNBA, liga de basquetbol femenino, se aplazó. Otros equipos y deportes contemplaban los pasos a seguir.

“Esto no es una huelga ni un boicot. Es un día afirmativo de reflexión, de acción informada y de movilización”, dijo en ESPN Nneka Ogwumike, presidenta del sindicato de jugadoras de la WNBA.

Siete juegos del béisbol de las Grandes Ligas se pospusieron también. Las suspensiones repentinas recordaron lo ocurrido en marzo, cuando la NBA dejó en el limbo su temporada a raíz de que Rudy Gobert, pívot francés de Utah, dio positivo de coronavirus.

Otros deportes fueron haciendo lo propio en cuestión de horas, hasta que el mundo del deporte se paralizó prácticamente en todo el mundo.

Los jugadores de la NBA accedieron a reanudar la temporada en julio. Pero no llegaron a la burbuja de Disney con la mera intención de buscar un campeonato.

También querían reformas, al igual que sus colegas de otras ligas en Estados Unidos — muchos de los cuales siguieron el ejemplo de la NBA el miércoles al postergar partidos.

“Lo principal que debemos entender es que si no vamos a jugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para mandar un mensaje y ser de ayuda con lo que está pasando afuera de este burbuja?”, dijo el alero de Boston Grant Williams.

La relación de la NBA con la Casa Blanca se erosionó en cuanto Donald Trump fue elegido presidente. Barack Obama tenía en cambio cercanía con algunos jugadores y dirigentes.

Este jueves, Trump criticó de manera muy dura a la liga de baloncesto estadounidense. “Se han vuelto como una organización política y eso no es bueno”, manifestó Trump en referencia a la NBA, al hablar con la prensa.

El presidente estadounidense aseguró además que los niveles de audiencia televisiva de la NBA han bajado en comparación con las temporadas anteriores. “No pienso que eso sea bueno para el deporte ni para el país”, advirtió.

Más temprano, Marc Short, jefe de la oficina del vicepresidente Mike Pence, dijo a la cadena CNN que las protestas en la NBA son “absurdas y tontas”, comparadas con la respuesta que ha dado la liga a las violaciones a los derechos humanos en China.

