La mató un oso por alejarse buscando señal para el celular

agosto 28, 2020 - 4:03 pm

Stephanie Blais se había alejado de la civilización para pasar las vacaciones. Junto a su marido y a sus dos hijos, un niño de nueve años y una niña de dos, se alojaban en una cabaña de su propiedad, ubicada en la ribera de lago McKie, en una zona de difícil acceso en el norte de la provincia de Saskatchewan (Canadá), donde no hay cobertura de móvil. Blais llevaba consigo un teléfono por satélite, pero no siempre lograba conectar con él. Tenía que alejarse de la casa. El pasado día 20 salió con el aparato para hablar con su padre. Fue lo último que hizo.

Hubert Esquirol, el padre de Stephanie Blais, contó lo sucedido a la cadena de televisión CBC. Ese día, a las 17.40 de la tarde (23.40 hora peninsular española), recibió una llamada de su hija. Una llamada más para contar la tranquila vida en plena naturaleza, y de paso comentar que tenían un problema con la bomba de agua con la que abastecían la cabaña. La calidad del sonido no era buena, y la mujer pidió a su hijo que volviera a la cabaña a buscar una antena mejor para instalarla en el teléfono. Mientras, padre e hija seguían conversando, pero de pronto Esquirol dejó de escuchar la voz de su interlocutora. «Oí un ruido extraño, como un gruñido», apuntó el hombre. «Traté de hablarle a mi hija, la llamaba por su nombre, pero ya no me respondía», añadió.

Una nueva llamada, pocos minutos después, solventó dramáticamente sus dudas. Era de su yerno, Curtis Blais. Lo llamaba para darle una noticia funesta. «Me dijo que se encontraba en la cocina [de la cabaña], a unos 30 metros de donde estaba Stephanie». La había atacado un oso. El marido roció al animal con gas pimienta, pero solo consiguió ponerlo más agresivo. Volvió a a la cabaña a buscar un rifle y lo abatió a tiros. “Curtis se dio cuenta que Stephanie ya no tenía pulso. Trató de reanimarla boca a boca, pero sus heridas eran demasiado graves”, agregó.

