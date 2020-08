La gente se quedó esperando que abrieran el SAIME para renovar sus documentos

agosto 10, 2020 - 11:51 am

La molestia por excluir al SAIME de los sectores que comenzaron a operar durante la flexibilización se hace sentir en las redes sociales

La semana de la flexibilización llegó y no incluyó al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, por lo que el ente se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pues muchos critican que se hayan abierto otros sectores los cuales no consideran tan primordiales y que este no.

Los sectores más señalados por los usuarios son las peluquerías y ferreterías. Aseguran que desde antes el inicio de cuarentena llevan esperando por la materialización de algún trámite.

En contra

“¿Qué es más importante? ¿Las peluquerías o el SAIME? ¿Por qué no abren ya el SAIME para obtener los pasaportes y cédulas? Ya es hora que las instituciones gubernamentales flexibilicen sus horarios para atención del público”, escribió Luz Valencia

A ella se sumó Alejandra Martín, quien además exige que abran los registros “Alguien que me explique ¿cuál es el criterio para que en ‘flexibilización’ las peluquerías tengan prioridad, pero no las notarías, registros, el SAIME y otras oficinas de trámites importantes?”.

Otros están a la espera de la Visa “Desde diciembre introduje expediente para renovar mi visa de residente en este país, y desde entonces ando indocumentado. gracias a DIOS que este es el país de todo lo posible y no he tenido problema”, escribió Erich Gil, extranjero en el país.

A favor

Algunos salieron a la defensa de que el SAIME no abra sus puertas al público, pese que se mantiene vía web. “El SAIME no es importante ahora porque están cerradas las fronteras y además para que vas a salir a infectarte más de COVID donde en otros países mutó a peor. Dígalo mejor estoy pelando bolas porque el redondeo que tenía ya no lo tengo y no lo tendrás durante un largo tiempo”, escribió la usuaria Maryorie de Freitas.

Los precios

La mayoría de las quejas son por retirar la cedula de identidad, mientras que otros por hacerlo con el respectivo pasaporte del cual dejaron ver sus costos presentados en la página del SAIME.

“Pasaporte: 51 millones 765.216,46 bolívares y la prórroga: 25 millones 736.204,67 bolívares. Esto aumenta rápidamente pueden verificar en tiempo real en sus respectivos usuarios SAIME sin necesidad de realizar el pago como tal”, escribió Ronny Martínez.

Con el alza de costos en los tramites algunos trabajadores del SAIME han elevado su denuncia en redes sociales para recibir un sueldo justo que les permita cubrir sus necesidades durante la cuarentena por COVID.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día