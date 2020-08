El venezolano Eugenio Suárez pegó su primer jonrón del 2020 (Video)

agosto 4, 2020 - 9:44 pm

El venezolano Eugenio Suárez sacudió su primer jonrón de la temporada 2020 de las Grandes Ligas en el encuentro entre Indios de Cleveland y Rojos de Cincinnati.

El guayanés disparó su cuadrangular en el cuarto capítulo sin hombre en circulación contra el derecho de la tribu,Shane Bieber.

Suárez, de 29 años, sonó un batazo de 418 pies por todo el jardín central del Great American Ball Park tras conectar una recta del abridor de Cleveland, para lograr su 148to vuelacerca en su carrera en la MLB.

Eugenio Suárez viene de batear 49 jonrones en el 2019 con los Rojos, y romper el récord del «Gato» Andrés Galarraga, quien había pegado 47 estacazos en 1997 con los Rockies de Colorado.

