Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 23, 2020 - 11:40 am

Tres criollos se subirán a la lomita en esta jornada dominical de las Grandes Ligas, que contará con 14 encuentros.

Aníbal Sánchez intentará alcanzar su primer éxito de la temporada 2020, cuando Nacionales de Washington reciba la visita de Marlins de Miami. El derecho maracayero viene de actuar el pasado lunes durante cinco entradas contra Bravos de Atlanta

Carlos Carrasco abrirá en el Progressive Field por los Indios de Cleveland contra Tigres de Detroit. El barquisimetano lanzó 4.1 tercios en su última salida del martes contra Piratas de Pittsburgh.

Por último, Antonio Senzatela quiere mantener su invicto en la MLB contra Dodgers de Los Ángeles. El guayanés tiene récord de 3-0 en el 2020 con Rockies de Colorado.

Interligas

Medias Blancas de Chicago vs Cachorros de Chicago

Dylan Cease (4-1, 3.16) vs Yu Darvish (4-1, 1.80)

Hora: 2:20 pm

Estadio: Wrigley Field

Astros de Houston vs Padres de San Diego

Zack Greinke (1-0, 1.84) vs Adrian Morejon (0-0, 0.00)

Hora: 4:00 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore

Zack Godley (0-2, 6.87) vs Wade LeBlanc (1-0, 7.89)

Hora: 1:05

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Tigres de Detroit vs Indios de Cleveland

Tarik Skubal (0-1, 18.00) vs Carlos Carrasco (2-2, 3.71)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Progressive Field

Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay

Trent Thornton (0-0, 13.50) vs Josh Fleming

Hora: 1:10 pm

Estadio: Tropicana Field

Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City

Matt Wisler (0-1, 1.50) vs Kris Bubic (0-3, 5.12)

Hora: 2:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Angelinos de Los Ángeles vs Atléticos de Oakland

Dylan Bundy (3-2, 2.48) vs Frankie Montas (2-2, 4.74)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Rangers de Texas vs Marineros de Seattle

Mike Minor (0-4, 6.94) vs Justin Dunn (1-1, 7.80)

Hora:4:10 pm

Estadio: T-Mobile Park

Liga Nacional

Marlins de Miami vs Nacionales de Washington

Humberto Mejia (0-1, 5.68)vs Aníbal Sánchez (0-3, 8.50)

Hora: 12:35 pm

Estadio: Nationals Park

Cerveceros de Millwaukee vs Piratas de Pittsburgh

Corbin Burnes (0-0, 3.00) vs JT Brubaker (0-0, 4.91)

Hora: 1:35 pm

Estadio: PNC Park

Rojos de Cincinnati vs Cardenales de San Luis

Tyler Mahle (0-0, 3.38) vs Daniel Ponce de Leon (0-2, 6.14)

Hora: 2:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Ángeles

Antonio Senzatela (3-0, 2.90) vs Ross Stripling (3-1, 5.61)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Dodger Stadium

Diamondbacks de Arizona vs Gigantes de San Francisco

Luke Weaver (1-3, 9.16) vs Trevor Cahill (0-0, 1.59)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Oracle Park

Filies de Filadelfia vs Bravos de Atlanta

Zach Eflin (0-1, 5.14) vs Josh Tomlin (1-0, 2.35)

Hora: 7:00 pm

Estadio: Truist Park

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día