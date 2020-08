Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 22, 2020 - 12:44 pm

El zurdo venezolano Martín Pérez abrirá por los Medias Rojas de Boston ante los Orioles de Baltimore este sábado 22 de agosto en las Grandes Ligas.

El de Guanare realizará su sexta apertura en lo que va de temporada con 24.1 innings de labor en los que permitió 12 carreras y dos jonrones, además de propinar 17 ponches y otorgar 14 boletos.

Interligas

Cerveceros de Millwaukee vs Piratas de Pittsburgh

Josh Lindblom (1-0, 6.62) vs Derek Holland (0-1, 7.36)

Hora: 4:05 pm

Estadio: PNC Park

Medias Blancas de Chicago vs Cachorros de Chicago

Reynaldo López (0-1, 54.00) vs Kyle Hendricks (3-2, 3.31)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wrigley Field

Astros de Houston vs Padres de San Diego

Brandon Bielak (3-0, 1.69) vs Zach Davies (3-2, 3.25)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Angelinos de Los Ángeles vs Atléticos de Oakland

Griffin Canning (0-3, 4.70) vs Chris Bassitt (2-0, 2.93)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay

Hyun- Jin Ryu (2-1, 3.46) vs Aaron Slegers (0-0, 11.25)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Tropicana Field

Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City

Randy Dobnak (4-1, 1.42) vs Brady Singer (1-2, 4.56)

Hora: 7:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Tigres de Detroit vs Indios de Cleveland

Matthew Boyd (0-3, 9.64) vs Triston McKenzie

Hora: 7:10 pm

Estadio: Progressive Field

Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore

Martín Pérez (2-3, 4.07) vs Alex Cobb (1-2, 3.76)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Rangers de Texas vs Marineros de Seattle

Jordan Lyles (1-2, 7.52) vs Justus Sheffield (1-2, 4.12)

Hora: 9:10 pm

Estadio: T-Mobile Park

Liga Nacional

Marlins de Miami vs Nacionales de Washington

Daniel Castano (0-1, 4.35) vs Max Scherzer (2-1, 3.71)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Nationals Park

Nacionales de Washingtonvs Marlins de Miami

Erick Fedde (1-1, 2.55) vs Sin confirmar

Hora: 7:05 pm

Estadio: Nationals Park

Filies de Filadelfia vs Bravos de Atlanta

Zack Wheeler (3-0, 2.81) vs Robbie Erlin (0-0, 5.40)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Rojos de Cincinnati vs Cardenales de San Luis

Wade Miley (0-2, 16.20) vs Kwang-Hyun Kim (0-0, 3.86)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Ángeles

Kyle Freeland (2-1, 2.56) vs Dustin May (1-1, 3.00)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Dodger Stadium

Diamondbacks de Arizona vs Gigantes de San Francisco

Zac Gallen (0-0, 2.40) vs Tyler Anderson (0-1, 4.84)

Hora: 9:45 pm

Estadio: Oracle Park

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día