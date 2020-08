Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 21, 2020 - 1:16 pm

Las Grandes Ligas tienen una jornada cargada de acción este viernes 21 de agosto con 14 juegos en su calendario, con el encuentro entre los Yankees y los Mets pospuesto por COVID-19.

La serie entre los equipos neoyorquinos que debía iniciar este viernes fue aplazada por un brote de coronavirus en los Mets que, hasta el momento, afectó a un pelotero y a un trabajador.

Interligas

Cerveceros de Millwaukee vs Piratas de Pittsburgh

Adrian Houser (1-1, 3.27) vs Chad Kuhl (0-1, 3.21)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Medias Blancas de Chicago vs Cachorros de Chicago

Dallas Keuchel (3-2, 3.07) vs Jon Lester (2-0, 2.74)

Hora: 8:00 pm

Estadio: Wrigley Field

Astros de Houston vs Padres de San Diego

Lance McCullers Jr. (2-1, 5.47) vs Garret Richards (1-1, 3.45)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Petco Park

Liga Americana

Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay

Matt Shoemaker (0-1, 5.23) vs Ryan Yarbrough (0-2, 4.13)

Hora: 6:40 pm

Estadio: Tropicana Field

Tigres de Detroit vs Indios de Cleveland

Michael Fulmer (0-0, 7.56) vs Adam Plutko (1-1, 3.95)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Progressive Field

Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore

Colten Brewer (0-1, 4.50) vs John Means (0-1, 10.57)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City

Jake Odorizzi (0-0, 5.14) vs Danny Duffy (1-2, 4.44)

Hora: 8:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Rangers de Texas vs Marineros de Seattle

Kolby Allard (0-1, 5.25) vs Nick Margevicius (0-1, 3.14)

Hora: 9:10 pm

Estadio: T-Mobile Park

Angelinos de Los Ángeles vs Atléticos de Oakland

Andrew Heany (1-1, 4.74) vs Mike Fiers (2-1, 5.96)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Oakland Coliseum

Liga Nacional

Marlins de Miami vs Nacionales de Washington

Daniel Castano (0-1, 4.35) vs Patrick Corbin (2-1, 3.91)

Hora: 6:05 pm

Estadio: Nationals Park

Filies de Filadelfia vs Bravos de Atlanta

Aaron Nola (2-1, 2.05) vs Max Fried (3-0, 1.24)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Rojos de Cincinnati vs Cardenales de San Luis

Anthony DeSclafani (1-1, 6.23) vs Dakota Hudson (0-2, 5.40)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Rockies de Colorado vs Dodgers de Los Ángeles

Jon Gray (1-2, 5.74) vs Walker Buehler (0-0, 5.21)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Dodger Stadium

Diamondbacks de Arizona vs Gigantes de San Francisco

Robbie Ray (1-2, 8.59) vs Logan Webb (1-2, 3.54)

Hora: 9:45 pm

Estadio: Oracle Park

