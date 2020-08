Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 20, 2020 - 12:28 pm

Germán Márquez y José Suárez serán los dos lanzadores venezolanos que abrirán este jueves 20 de agosto en la jornada de las Grandes Ligas.

Márquez realizará sexta apertura de la campaña con los Rockies de Colorado, arrastra salidas con promedio de cinco entradas y dos tercios por juego, acumulando 30 ponches antes de enfrentar a los Astros de Houston en el Coors Field.

Por su parte, Suárez saldrá en su primera apertura de la temporada con los Angelinos de Los Ángeles que enfrentan a los Gigantes de San Francisco en el Angel Stadium.

Interligas

Filis de Filadelfia vs Azulejos de Toronto

Spencer Howard (0-1, 7.88) vs Chase Anderson (0-0, 3.00)

Hora: 1:35 pm

Estadio: Sahlen Field

Astros de Houston vs Rockies de Colorado

Cristian Javier (2-1, 2.91) vs Germán Márquez (2-3, 2.25)

Hora: 3:10 pm

Estadio: Coors Field

Filis de Filadelfia vs Azulejos de Toronto

Vince Velasquez (0-0, 7.88) vs Trent Thornton (0-0, 2.25)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Sahlen Field

Indios de Cleveland vs Piratas de Pittsburgh

Shane Bieber (4-0, 1.30) vs Trevor Williams (1-3, 3.98)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Cerveceros de Milwaukee vs Mellizos de Minnesota

Brandon Woodruff (1-1, 3.16) vs José Berrios (1-3, 5.92)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Target Field

Dodgers de Los Ángeles vs Marineros de Seattle

Clayton Kershaw (2-1, 2.65) vs Yusei Kikuchi (0-1, 5.28)

Hora: 7:10 pm

Estadio: T-Mobile Park

Rangers de Texas vs Padres de San Diego

Kyle Gibson (1-2, 3.74) vs Dinelson Lamet (2-1, 1.59)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Petco Park

Rojos de Cincinnati vs Reales de Kansas City

Sonny Gray (4-1, 2.05) vs Adam Wainwright (2-0, 1.64)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Busch Stadium

Diamondbacks de Arizona vs Atléticos de Oakland

Alex Young (1-0, 3.86) vs Sean Manaea (0-2, 7.65)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Chase Field

Angelinos de Los Ángeles vs Gigantes de San Francisco

José Suárez vs Kevin Gausman (0-1, 4.21)

Hora: 9:45 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York

John Curtiss (1-0, 2.84) vs James Paxton (1-1, 7.04)

Hora: 1:05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Tigres de Detroit vs Medias Blancas de Chicago

Spencer Turnbull (2-1, 2.78) vs Lucas Giolito (1-2, 4.88)

Hora: 2:00 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore

Nathan Eovaldi (1-2, 5.93) vs Asher Wojciechowski (1-2, 4.34)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Liga Nacional

Mets de Nueva York vs Marlins de Miami

Seth Lugo (1-2, 2.61) vs Daniel Castano (0-1, 4.35)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Marlins Park

