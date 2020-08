Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 18, 2020 - 11:15 am

Los criollos Antonio Senzatela y Carlos Carrasco abrirán este martes en la jornada de las Grandes Ligas, que contará con 15 encuentros.

Senzatela no ha perdido en el 2020 luego de cuatro salidas con los Rockies de Colorado, y está tarde irá por su cuarto éxito del año contra los Astros de Houston de José Altuve en el Minute Maid Park.

Por su parte, Carrasco se subirá al morrito por los Indios de Cleveland, que visitan a los Piratas de Pittsburgh en el PNC Park. El derecho barquisimetano tiene registro de 2-2.

Interligas

Rockies de Colorado vs Astros de Houston

Antonio Senzatela (3-0, 3.91) vs Zack Greinke (1-0, 2.53)

Hora: 3:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Gigantes de San Francisco vs Angelinos de Los Ángeles

Trevor Cahill (0-0, 0.00) vs Dylan Bundy (3-1, 1.57)

Hora: 4:00 pm

Estadio: Angel Stadium

Padres de San Diego vs Rangers de Texas

Adrian Morejon vs Mike Minor (0-3, 5.49)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Globe Life Field

Atléticos de Oakland vs Diamondbacks de Arizona

Frankie Montas (2-1, 1.57) vs Luke Weaver(0-3, 11.85)

Hora: 6: 10 pm

Estadio: Chase Field

Indios de Cleveland vs Piratas de Pittsburgh

Carlos Carrasco (2-2, 3.22) vs JT Brubaker (0-0, 3.38)

Hora: 7:05 pm

Estadio: PNC Park

Marineros de Seattle vs Dodgers de Los Ángeles

Marco Gonzales (2-2, 3.97) vs Tony Gonsolin (0-0, 0.00)

Hora:7:10 pm

Estadio: Dodger Stadium

Filis de Filadelfia vs Medias Rojas de Boston

Zach Eflin (0-1, 3.60) vs Zack Godley (0-2, 8.16)

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Rojos de Cincinnati vs Reales de Kansas City

Trevor Bauer (2-0, 0.93) vs Brad Keller (2-0, 0.00)

Hora: 8: 05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Cerveceros de Milwaukee vs Mellizos de Minnesota

Corbin Burnes (0-0, 3.38) vs Kenta Maeda (3-0, 2.66)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Target Field

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Yankees de Nueva York

Blake Snell (1-0, 2.08) vs Masahiro Tanaka (0-0, 2.31)

Hora: 7:00 pm

Estadio: Yankee Stadium

Azulejos de Toronto vs Orioles de Baltimore

Nate Pearson (0-0, 5.11) vs Wade LeBlanc (1-0, 7.13)

Hora: 7:25 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Tigres de Detroit vs Medias Blancas de Chicago

Tarik Skubal vs Dylan Cease (3-1, 3.26)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Liga Nacional

Nacionales de Washington vs Bravos de Atlanta

Austin Voth (0-2, 3.21) vs Josh Tomlin (1-0, 1.59)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Mets de Nueva York vs Marlins de Miami

David Peterson (3-1, 2.91) vs Humberto Mejia (0-0, 3.86)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Marlins Park

Cardenales de San Luis vs Cachorros de Chicago

Daniel Ponce de Leon (0-1, 6.75) vs Yu Darvish (3-1, 1.88)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wrigley Field

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día. Noticia al Día/AP