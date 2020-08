Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 16, 2020 - 11:02 am

Los venezolanos Yonny Chirinos y Elieser Hernández buscarán su primer triunfo en la presente temporada de las Grandes Ligas en nuevas aperturas con los Rays de Tampa Bay y los Marlins de Miami, respectivamente.

Chirinos, abridor derecho de Tampa, enfrentará a los Azulejos de Toronto con la mirada puesta en su primera victoria. En su última salida el pasado 2 de agosto, el oriundo de Bachaquero trabajó en cuatro capítulos y dos tercios permitiendo una carrera y un cuadrangular con tres ponches.

Por su parte, Hernández, abridor derecho de Miami, realizó su última apertura el 11 de agosto y trabajó durante cinco innings y un tercio. En ese encuentro ante los Azulejos permitió tres rayitas y un jonrón, otorgando cinco ponches y un boleto.

Interligas

Nacionales de Washington vs Orioles de Baltimore

Max Schezer (1-1, 2.75) vs John Means (0-1, 7.71)

Hora: 1:05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Cardenales de San Luis vs Medias Blancas de Chicago

Dakota Hudson (0-1, 8.31) vs Dallas Keuchel (2-2, 3.04)

Hora: 2:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Rangers de Texas vs Rockies de Colorado

Kolby Allard (0-0, 1.00)vs Jon Gray (0-2, 6.41)

Hora: 3:10 pm

Estadio: Coors Field

Atléticos de Oakland vs Gigantes de San Francisco

Mike Fiers (1-1, 6.86) vs Logan Webb (1-1, 2.81)

Hora: 4:05 pm

Estadio: Oracle Park

Dodgers de Los Ángeles vs Angelinos de Los Ángeles

Dustin May (1-1, 2.75) vs Julio Teherán (0-1, 13.50)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Americana

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Adam Plutko (1-1, 2.45) vs Michael Fullmer (0-0, 6.35)

Hora: 1: 10 pm

Estadio: Comerica Park

Marineros de Seattle vs Astros de Houston

Justus Sheffield (1-2, 5.27) vs Lance McCullers Jr. (2-1, 6.10)

Hora: 2:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota

Brady Singer (1-1, 4.50) vs Randy Dobnak (3-1, 0.90)

Hora: 2:10 pm

Estadio: Target Field

Rays de Tampa Bay vs Azulejos de Toronto

Yonny Chirinos (0-0, 1.04) vs Matt Shoemaker (0-1, 4.86)

Hora: 3:07 pm

Estadio: Sahlen Field

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York

Chris Mazza (0-0, 0.00) vs J.A. Happ (0-1, 10.29)

Hora: 7:00 pm

Estadio: Yankee Stadium

Liga Nacional

Mets de Nueva York vs Filis de Filadelfia

Rick Porcello (1-2, 5.68) vs Zack Wheeler (2-0, 2.89)

Hora: 1:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami

Robbie Erlin (0-0, 9.00) vs Elieser Hernández (0-0, 2.79)

Hora: 1:10 pm

Estadio: Marlins Park

Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago

Josh Lindblom (1-0, 5.68) vs Jon Lester (2-0, 1.06)

Hora: 2:20 pm

Estadio: Wrigley Field

Padres de San Diego vs Diamondbacks de Arizona

Garrett Richards (1-1, 3.74) vs Robbie Ray (1-2, 10.59)

Hora: 4:10 pm

Estadio: Chase Field

Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

Steven Brault (0-0, 5.14) vs Trevor Bauer (2-0, 0.93)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día