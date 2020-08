Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 15, 2020 - 11:30 am

Los venezolanos Jesus Luzardo y German Marquez buscarán un nuevo triunfo en las Grandes Ligas al abrir con sus respectivos equipos en la jornada sabatina.

El zurdo de Atléticos de Oakland lo hará en el Oracle Park ante sus vecinos, los Gigantes de San Francisco, mientras que el derecho guayanés lanzará en el encuentro entre Rangers de Texas y Rockies de Colorado en el Coors Field

Interligas

Orioles de Baltimore vs Nacionales de Washington

Patrick Corbin (2-0, 2.50) vs Asher Wojciechowski (0-2, 3.95)

Hora: 7: 05 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Cardenales de San Luis vs Medias Blancas de Chicago

Dakota Hudson (0-1, 8.31) vs Lucas Giolito CHW

(1-1, 4.37)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Atléticos de Oakland vs Gigantes de San Francisco

Jesus Luzardo (1-0, 2.60) vs Kevin Gausman (0-1, 4.05)

Hora: 7:15 pm

Estadio: Oracle Park

Rangers de Texas vs Rockies de Colorado

Kyle Gibson (0-2, 4.11) vs German Marquez (2-2, 2.08)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Coors Field

Dodgers de Los Ángeles vs Angelinos de Los Ángeles

Walker Buehler (0-0, 4.40) vs Andrew Heaney (1-1, 4.26)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Azulejos de Toronto

Ryan Yarbrough (0-2, 4.71) vs Chase Anderson (0-0, 3.00)

Hora: 6:37 pm

Estadio: Sahlen Field

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Shane Bieber (3-0, 1.63) vs Spencer Turnbull(2-0, 2.00)

Hora: 6: 10 pm

Estadio: Comerica Park

Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota

Danny Duffy (0-2, 5.12) vs Jose Berrios (1-2, 5.31)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Target Field

Marineros de Seattle vs Astros de Houston

Nick Margevicius (0-0, 3.24) vs Cristian Javier (1-1, 4.02)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York

Sin confirmar vs James Paxton (0-1, 7.84)

Hora: 7: 15 pm

Estadio: Yankee Stadium

Liga Nacional

Mets de Nueva York vs Filis de Filadelfia

Steven Matz (0-3, 8.20) vs Aaron Nola (1-1, 2.79)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

Steven Brault (0-0, 5.14) vs Trevor Bauer (2-0, 0.93)

Hora: 6:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami

Max Fried (3-0, 1.59) vs Sin confimar

Hora: 6:10 pm

Estadio: Marlins Park

Padres de San Diego vs Diamondbacks de Arizona

Luis Perdomo (0-0, 6.00) vs Sin confirmar

Hora: 8: 10 pm

Estadio: Chase Field

Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago

Adrian Houser (1-1, 2.65) vs Alec Mills (2-0, 1.38)

Hora: 8: 15 pm

Estadio: Wrigley Field

Noticia al Día