Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

Pablo López será el único abridor venezolano en las Grandes Ligas en la jornada del viernes 14 de agosto, que contará con 15 juegos.

El pitcher zuliano de los Marlins de Miami viene de caer en su última salida contra los Mets de Nueva York al recibir tres carreras y cinco hits en cinco entradas.

Interligas

Orioles de Baltimore vs Nacionales de Washington

Stephen Strasburg (0-0, 10.38) vs Tommy Milone (1-1, 3.21)

Hora: 7: 35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Cardenales de San Luis vs Medias Blancas de Chicago

Adam Wainwright (1-0, 1.50) vs Sin confirmar

Hora: 8:10 pm

Estadio: Guaranteed Rate Field

Rangers de Texas vs Rockies de Colorado

Lance Lynn (2-0, 1.16) vs Ryan Castellani (0-0, 0.00)

Hora: 8:40 pm

Estadio: Coors Field

Dodgers de Los Ángeles vs Angelinos de Los Ángeles

Clayton Kershaw (1-1, 3.60) vs Patrick Sandoval (0-1, 2.70)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Angel Stadium

Atléticos de Oakland vs Gigantes de San Francisco

Frankie Montas (2-1, 1.57) vs Johnny Cueto (1-0, 5.40)

Hora: 9:45 pm

Estadio: Oracle Park

Liga Americana

Rays de Tampa Bay vs Azulejos de Toronto

Sin confirmar (0-0, 3.38) vs Tanner Roark (1-1, 5.63)

Hora: 6:37 pm

Estadio: Sahlen Field

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York

Nathan Eovaldi (1-1, 4.09) vs Gerrit Cole (3-0, 3.22)

Hora: 7: 05 pm

Estadio: Yankee Stadium

Indios de Cleveland vs Tigres de Detroit

Aaron Civale (1-2, 2.84) vs Ivan Nova (1-0, 5.74)

Hora: 7: 10 pm

Estadio: Comerica Park

Reales de Kansas City vs Mellizos de Minnesota

Jakob Junis (0-0, 4.00) vs Jake Odorizzi (0-0, 6.00)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Target Field

Marineros de Seattle vs Astros de Houston

Yusei Kikuchi(0-1, 5.28) vs Framber Valdez (0-2, 2.04)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Minute Maid Park

Liga Nacional

Mets de Nueva York vs Filis de Filadelfia

Jacob deGrom (2-0, 2.45) vs Sin confirmar

Hora: 7:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati

Chad Kuhl (0-0, 2.00) vs Sonny Gray(3-1, 2.25)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Great American Ball Park

Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami

Kyle Wright (0-2, 6.75) vs Pablo Lopez (1-1, 1.80)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Marlins Stadium

Cerveceros de Milwaukee vs Cachorros de Chicago

Brandon Woodruff (1-1, 2.53) vs Tyler Chatwood (2-1, 5.40)

Hora: 8: 15 pm

Estadio: Wrigley Field

Padres de San Diego vs Diamondbacks de Arizona

Dinelson Lamet (2-0, 1.61) vs Merrill Kelly (2-1, 2.29)

Hora: 9: 40 pm

Estadio: Chase Field

