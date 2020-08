Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 10, 2020 - 5:37 pm

Once encuentros forman parte de la cartelera para este lunes 10 de agosto en la tercera semana de la temporada de las Grandes Ligas.

Uno de los duelos destacados es el que protagonizan los Bravos de Atlanta ante los Filis de Filadelfia, con Ronald Acuña Jr. como el nombre a destacar.

El domingo, Acuña demostró todo el poder que tiene con el madero al desaparecer en tres ocasiones la pelota, una en el primer juego y dos veces en el segundo juego de la doble tanda que se llevaron los Bravos con dos victorias.

Interligas

Mellizos de Minnesota vs Cerveceros de Millwaukee

Randy Dobnak (2-1, 0.60) vs Adrian Houser (1-0, 0.75)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Miller Park

Gigantes de San Francisco vs Astros de Houston

Sin confirmar vs Lance MacCullers Jr. (1-1, 9.22)

Hora: 9:10 pm

Estadio: Minut Maid Park

Liga Americana

Medias Blancas de Chicago vs Tigres de Detroit

Dallas Keuchel (2-1, 2.55) vs Michael Fulmer (0-0, 13.50)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Comerica Park

Rays de Tampa Bay vs Medias Rojas de Boston

Ryan Yarbrough (0-2, 3.78) vs Sin confirmar

Hora: 7:30 pm

Estadio: Fenway Park

Mellizos de Minnesota vs Reales de Kansas City

Jose Berrios(1-1, 4.80) vs Brady Singer (0-1, 4.80)

Hora: 2:05 pm

Estadio: Kauffman Stadium

Marineros de Seattle vs Rangers de Texas

Justin Dunn (0-1, 6.43) vs Kyle Gibson (0-1, 2.45)

Hora: 9:05 pm

Estadio: Globe Life Field

Atléticos de Oakland vs Angelinos de Los Ángeles

Sean Manaea (0-2, 8.03) vs Julio Teherán (0-1, 6.75)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Angel Stadium

Liga Nacional

Bravos de Atlanta vs Filis de Filadelfia

Sean Newcomb (0-1, 6.57) vs Aaron Nola (0-1, 3.97)

Hora: 6:05 pm

Estadio: Citizens Bank Park

Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York

Patrick Corbin (1-0, 3.00) vs Steven Matz (0-2, 5.65)

Hora: 7:10 pm

Estadio: Citi Field

Diamondbacks de Arizona vs Rockies de Colorado

Robbie Ray (1-2, 9.45) vs Jon Gray (0-1, 3.31)

Hora: 8:40 pm

Estadio: Coors Field

Padres de San Diego vs Dodgers de Los Ángeles

Garrett Richards (0-1, 4.60) vs Dustin May (1-0, 2.63)

Hora: 9:40 pm

Estadio: Dodger Stadium

