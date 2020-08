Juegos y lanzadores para hoy en las Grandes Ligas

agosto 1, 2020 - 10:00 am

El venezolano Carlos Carrasco abrirá en la jornada sabatina de las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland, que enfrentará a Mellizos de Minnesota en el Target Field.

El derecho barquisimetano se alzó con la victoria en su primera salida del año contra Reales de Kansas City tras permitir cinco hits y dos carreras, con un boleto y 10 ponches.

Interligas

Rojos de Cincinnati vs Tigres de Detroit

Trevor Bauer (0-0, 1.42) vs Michael Fulmer (0-0, 13.50)

Hora: 6: 10 pm

Estadio: Comerica Park

Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta

Michael Wacha (1-0, 1.80) vs Sin confirmar

Hora: 7:10 pm

Estadio: Truist Park

Rangers de Texas vs Gigantes de San Francisco

Jordan Lyles (0-0, 0.00) vs Sin confimar

Hora: 8:10 pm

Estadio: Oracle Park

Liga Nacional

Cardenales de San Luis vs Cerveceros de Milwaukee

Jack Flaherty (1-0, 2.57) vs Brett Anderson

Hora: 7:10 pm

Estadio: Miller Park

Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago

Mitch Keller (1-0, 1.80) vs Tyler Chatwood(1-0, 1.50)

Hora: 8:15 pm

Estadio: Wrigley Field

Dodgers de Los Ángeles vs Diamondbacks de Arizona

Julio Urias (0-0, 1.80) vs Luke Weaver (0-1, 16.20)

Hora: 8:10 pm

Estadio: Chase Field

Padres de San Diego vs Rockies de Colorado

Joey Lucchesi (0-0, 4.91) vs Kyle Freeland (1-0, 3.00)

Hora: 8: 10 pm

Estadio: Coors Field

Liga Americana

Medias Blancas de Chicago vs Reales de Kansas City

Gio Gonzalez (0-0, 14.73) vs Sin confirmar

Hora: 7:05 pm

Estadio:Kauffman Stadium

Astros de Houston vs Angelinos de Los Ángeles

Zack Greinke (0-0, 8.10) vs Griffin Canning (0-1, 5.79)

Hora: 7: 07

Estadio: Angel Stadium

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York

Zack Godley(0-0, 0.00) vs Masahiro Tanaka

Hora: 7:07 pm

Estadio: Yankee Stadium

Indios de Cleveland vs Mellizos de Minnesota

Carlos Carrasco (1-0, 3.00) vs Kenta Maeda (1-0, 3.60)

Hora: 7: 10 pm

Estadio: Target Field

Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore

Tyler Glasnow (0-0, 2.25) vs Wade LeBlanc (1-0, 6.35)

Hora: 7:35 pm

Estadio: Oriole Park at Camden Yards

Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle

Mike Fiers (0-0, 9.00) vs Yusei Kikuchi (0-0, 12.27)

Hora: 9: 10 pm

Estadio: T-Mobile Park

